Agipro | Hof van Rome: inhoudelijk strafproces ‘Rouge et Noir’ vastgesteld op 27 februari 2020

ROME – Het strafproces tegen Francesco Corallo in de zaak “Rouge et noir” wordt op 27 februari hervat. Tijdens de hoorzitting van vandaag aan het Hof van Rome werden de opmerkingen besproken die door de advocaten van de tien beklaagden werden gepresenteerd.

De inhoudelijke behandeling tegen gokkoning Corallo, de ex-president van de kamer Gianfranco Fini, zijn vrouw Elisabetta Tulliani met zijn broer Giancarlo en Pater Sergio, zal plaatsvinden op de voor februari vastgestelde datum.

Ook de behandeling van het civiele deel van de Italiaanse douane en monopolie agentschap (AAMS, de online gokzuilen licentie uitgever in Italie) zal worden voortgezet op de volgende hoorzitting.

De advocaten van Fini en Tulliani hebben specifiek het vermeende gebrek aan legitimiteit van de dagvaarding en de vermeende financiële imagoschade aangevochten, die zou zijn opgelopen.

Door de advocaten van Global Starnet – het bij het onderzoek betrokken gokimperium van Corallo in Sint Maarten – werden ook twijfels geuit over de dagvaarding en de conclusie van het vooronderzoek. De verdediging van Corallo heeft ook toewijzing van een nieuwe magistraat gevraagd voor de procedure, omdat de officier van justitie Barbara Sargenti – volgens de advocaten – niet langer kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van Rome, aangezien deze momenteel onder de DDA valt.

Tot slot hebben de advocaten van Giancarlo Tulliani het vermeende gebrek aan borgstelling betwist tijdens de onderzoeksfase en in de daaropvolgende.

Bron: Agipronews



Naschrift KKC

Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd).

In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan tevens een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiele en fiscale dienstverleners (banken en trustkantoren) genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd.

Boven is een globale vertaling met behulp van Google translate van:

Processo “Rouge et Noir”, Tribunale di Roma: prossima udienza il 27 febbraio, presentata eccezione su partecipazione Monopoli

ROMA – Riprenderà il 27 febbraio il processo a Francesco Corallo sul caso “Rouge et noir”. Nell’udienza di oggi al Tribunale di Roma sono state discusse le eccezioni presentati dai difensori dei dieci imputati (oltre all’imprenditore sono finiti a processo anche l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, sua moglie Elisabetta Tulliani con il fratello Giancarlo e il padre Sergio), su cui i giudici prenderanno una decisione nell’appuntamento fissato a febbraio.

Tra queste, la costituzione parte civile dell’Agenzia Dogane e Monopoli, la cui discussione proseguirà nella prossima udienza. Gli avvocati di Fini e Tulliani hanno contestato in particolare il difetto di legittimazione dell’Amministrazione per i presunti danni patrimoniali e d’immagine subiti per il preu evaso; dubbi sono stati mossi anche dai legali di Global Starnet – la società di Corallo coinvolta nell’inchiesta – per la mancata notifica della conclusione delle indagini preliminari.

La difesa di Corallo ha inoltre chiesto l’assegnazione del procedimento a un nuovo magistrato, poiché il pm Barbara Sargenti – secondi gli avvocati – non può più essere considerato rappresentante della Procura di Roma, in quanto attualmente in forza alla Dda. I legali di Giancarlo Tulliani, infine, hanno contestato la presunta mancanza di garanzie durante la fase delle indagini e in quelle successive.

Bron: Agipronews