Alcalá-Wallé naar Staten | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Voormalig minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), wordt Statenlid. Zij komt in de plaats van de onlangs overleden Statenvoorzitter William Millerson.

Dit wordt bevestigd door PARbestuursvoorzitter Gerold Rach. Hoewel er naar Alcalá-Wallé een onderzoek uitgevoerd wordt door het Openbaar Ministerie (OM), reden waarom ze aftrad als minister, is dit voor het Statenlidmaatschap geen belemmering, zo legt Rach nader uit.

Zolang er onderzoek gedaan wordt en er geen veroordeling is, kan een politicus in de Staten blijven functioneren. De geloofsbrieven van Alcalá-Wallé zijn naar de Staten gestuurd. De politicus werd eind juni benaderd door het Hoofdstembureau omdat zij de eerstvolgende is op de partijlijst die in aanmerking komt voor de functie. Zij accepteerde het aanbod.

Aan zet zijn nu de Staten die de geloofsbrieven moeten goedkeuren. Daarna moet Alcalá-Wallé de eed afleggen. Overigens houdt Rach nog een kleine slag om de arm: ,,Alcalá-Wallé kan zich nog beraden op de functie en alsnog het aanbod afslaan.”

