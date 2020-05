AlgemeenDagblad | Curaçaose minister: Actie Jandino ‘buitengewoon goed’

De minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Giselle McWilliam, is heel tevreden over de tv-actie van de op Curaçao geboren Jandino Asporaat. In een speciale uitzending op NPO1 haalde hij gisteravond 770.000 euro op voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

,,Ik ben super trots dat een Curaçaoënaar in deze moeilijke tijd de inwoners van het Koninkrijk dichter bij elkaar heeft gebracht”, aldus McWilliam. Het opgehaalde bedrag noemt ze ‘buitengewoon goed’. Daarbij verwijst ze, ter vergelijking, naar de lagere opbrengst van de actie Serious Request, waar vorige maand ruim drie ton werd opgehaald voor het Rode Kruis. Jandino bedacht de actie voor de Antillen zelf en presenteerde op 25 april al het benefiet #sameneenkoninkrijk. Volgens de komiek voltrekt zich ‘in het Caribisch deel van ons koninkrijk een stille ramp’. In de tv-uitzending van gi leverden verschillende gasten een bijdrage. Zo konden mensen bieden op privé saxofoonlessen van Candy Dulfer en bood burgemeester Ahmed Aboutaleb ter veiling een lunch aan op het stadhuis van Rotterdam. Ook deden onder meer Dirk Kuijt, Jeroen Pauw, Edsilia Rombley, Churandy Martina, Najib Amhali en Trijntje Oosterhuis mee. Met de ingezamelde donaties worden voedselpakketten samengesteld en verdeeld over de bevolking. Bron: AlgemeenDagblad