AlgemeenDagblad | Na uren zonder stroom keert elektriciteit weer terug op Curaçao

Op Curaçao is dinsdagmiddag (lokale tijd) in verschillende wijken de stroom weer teruggekeerd, nadat die ‘s ochtends was uitgevallen op het eiland.

Volgens de directeur van elektriciteitsbedrijf Aqualectra is er hard gewerkt om als eerste het ziekenhuis en de luchthaven van stroom te voorzien. Daarna kwam de stroom wijk voor wijk terug. Hij garandeerde dat voor het vallen van de avond alle huishoudens en bedrijven weer stroom hebben.

De machines die stroom opwekken van Aqualectra waren dinsdagochtend uitgevallen en moesten daarna worden opgestart. Dat duurde enkele uren. Volgens de maatschappij hadden zich in de weken daarvoor verschillende problemen voorgedaan met zogenaamde ‘fluctuaties in het elektriciteitsnet’.

Bedrijven besloten eerder vandaag om de deuren te sluiten en ook scholieren mochten naar huis.

Vorig jaar november was op Curaçao een zogeheten ‘black-out’ die bijna een hele dag duurde. Maar dat staat volgens de maatschappij los van de huidige problemen. Op Curaçao is het vijf uur vroeger dan in Nederland.

