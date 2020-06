AlgemeenDagblad | Nederlandse militairen assisteren politie op Curaçao

Op verzoek van Curaçao worden Nederlandse militairen ingezet om de politie te ondersteunen met het handhaven van de openbare orde. Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft hiervoor akkoord gegeven.

De lokale autoriteiten hadden een verzoek gedaan vanwege massale plunderingen en brandstichtingen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden op het eiland. De ongeregeldheden volgden op betogingen tegen de regering van premier Eugene Rhuggenaath.

Afgelopen woensdag en donderdag was er op Curaçao een avondklok ingesteld. Minister van Curaçao Quincy Girigorie heeft aangegeven dat er in overleg met onder meer Defensie een speciaal plan wordt uitgevoerd om de rust te bewaken zodat de avondklok voorlopig niet meer nodig is.