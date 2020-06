Wil je op Aruba geld overmaken naar je kinderen in Nederland, dan kan dat vanaf vandaag niet meer. De overheid heeft per direct het betalingsverkeer in vreemde valuta naar het buitenland geblokkeerd. Rekeningen kunnen gewoon betaald worden, maar investeringen, leningen, garanties en overboekingen naar een buitenlandse rekening niet. Daarvoor moet een vergunning worden aangevraagd. Aruba hoopt op deze manier kapitaalvlucht van dollars en euro’s tegen te gaan.