Aruba.nu | Aruba: aangifte tegen ex-minister Oduber om corruptie

Persbureau Curacao

De stichting Nos Ta Aruba heeft aangifte gedaan bij het Arubaanse Openbaar Ministerie tegen ex-minister Otmar Oduber. De huidige speciale adviseur van de regering van Evelyn Wever-Croes wordt beschuldigd van commune delicten, corruptie, misbruik van positie, machtsmisbruik, zelfbevoordeling, zelfverrijking, het aannemen van steekpenningen, belastingfraude, witwassen en het opzetten van en deelnemen aan een criminele organisatie.

Otmar Enrique Oduber (47) was van 17 november 2017 tot 12 december 2019 minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij van 2009 tot 2016 minister van Toerisme en Transport van Aruba. Thans is Oduber special adviseur van de Arubaanse premier.

Nos Ta Aruba zet zich in voor wat zij noemen ‘een beter Aruba’. De stichting schrijft uitgebreid over ambtelijke fraude en corruptie in Aruba. Met onder andere als resultaat dat ex-minister Paul Croes op basis van hun aanklacht strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld werd wegens handel in werkvergunningen en ex-minister Benny Sevinger die onderzocht wordt voor handel in overheidsterreinen.

Negen aangiftes

Nos ta Aruba doet aangifte van negen mogelijk strafbare feiten tegen Oduber en zes mensen in zijn directe omgeving.

Zo zou de ex-minister zichzelf verrijkt hebben via de wet Serlimar en de aanschaf van een vuilverbrandingsmachine. Serlimar is het wastemanagement bedrijf van de overheid.

Hij zou daarbij 20 miljoen florin aan steekpenningen hebben opgestreken.

In de IBIS-zaak inzake werkvergunningen, zou Oduber de draad hebben opgepakt die zijn voorganger Paul Croes liet liggen na diens veroordeling vanwege corruptie. Croes kreeg daarvoor vier jaar gevangenisstraf.

Oduber zou ook een centrale rol spelen in drugs- goud- en mensenhandel transporten samen met het ongecontroleerd in- en uitgaan van criminelen op het kleine vliegveld van Aruba.

Oduber zou direct betrokken zijn bij het opzetten van de illegale eigendomsstructuur van Aruba Airlines om daarmee de Venezolaanse onderwereld te faciliteren met mensenhandel van Georgetown, Guyana naar Havana, Cuba.

Een groot deel van Aruba’s kust nabij Savaneta zou vrij komen van toezicht ten gunste van illegale activiteiten en drugshandel onder – zo luidt de beschuldiging – het beleid en controle van Oduber.

Zonder enige aanbesteding zou een stuk grond van 105.000 m2 en een vergunning door Oduber zijn afgegeven aan dubieuze projectontwikkelaars die nauwe banden onderhouden met drugs- en goudhandelkartels. Three Rivers Real Estate en een 900-kamer hotel op San Nicolas worden genoemd.

De terreinen rondom Port City zouden zijn verdeeld onder de vrienden en sponsoren van Oduber. Daarbij is net als bij de door stichting Fundacion Nos ta Aruba ingediende aanklacht tegen ex-minister Benny Sevinger van Infrastrutuur, wegens onrechtmatige handel in overheidsterreinen, sprake van het fenomeen landgrabbing.

Voorts moeten projectontwikkelaars 7 ½ promille van hun investering betalen aan een investeringsfonds, dat in de volksmond de DIP-pot wordt genoemd en waarvan de gelden naar sociaal projecten zou gaan. Deze maatschappelijke bijdragen werden, volgens de aanklacht, exclusief beheerd door de minister van Infrastructuur Otmar Oduber. Alleen hij zou hebben beslist wie die gelden ontving en hij zou weigeren daar vooralsnog opening van zaken over te geven.

Stichting Nos Ta Aruba beargumenteert ook de heropening van de zaak Fondo Desarollo San Nicolas. Oduber werd op 11 maart 2008 op Aruba, volgens de stichting, ten onrechte daarvan vrijgesproken. Verzoek voor heropening is gedaan op 10 februari 2020.

Handlangers

Volgens de stichting Nos Ta Aruba komen de namen van de vaste handlangers van Oduber continue als een rode draad in zijn projecten voor.

De Venezolaan Luis C., eigenaar van het nieuwe hotel Hyatt Place bij het vliegveld. Gerald ‘Gigi’ H., eigenaar van koeriersbedrijf Fast Delivery en de stroman van een bekende en veroordeelde drugshandelaar en crimineel. Restauranteigenaar Harry K. die in het IBIS-rapport van het Openbaar Ministerie in Aruba genoemd staat als een betaler van geld onder de tafel in ruil voor werkvergunningen.

De gebroeders N. die betrokken zijn bij het onderzoek van het OM in de Avestruz-zaak. Eroll Rudney H., de eigenaar van Caribbean Trucking Company Aruba, de grote vriend van Oduber die alles wat betreft de dump en Serlimar voor Oduber zou afhandelen.

De dubieuze financieel adviseur Alwyn L., die betrokken is met zwart geld uit Venezuela bij Aruba Airlines, de uitbreiding van het Arubaanse vliegveld en bij de grondhandel in de Avestruz-zaak. Allen behoren volgens de stichting tot de criminele organisatie van Oduber.

Stopzetting

De stichting Nos Ta Aruba heeft ook de Rijksministerraad aangeschreven. Daarin verzoekt zij de onmiddellijke stopzetting van zes projecten en activiteiten van Oduber.

Het gaat dan specifiek om de aanschaf van de vuilverbrandingsinstallatie, het free-for-all beleid bij het kleine vliegveld. De eigendomsstructuur van Aruba Airlines en het faciliteren van de Venezolaanse onderwereld. Het stopzetten van twee geheimzinnige hotelprojecten op het water bij Savaneta en het 900-kamer hotel op San Nicolas en de ontwikkeling van het Port City-project.

Alles wijst er volgens de stichting op dat het bij al deze projecten gaat om vergaande corruptie, eigenbelangenbeleid, zelfverrijking, zwart geld, belastingfraude, meewerken met criminele organisaties, schending van luchtvaartverdragen, schending van de relaties met landen zoals Amerika, schending van de rechten van de mens en het VN-akkoord en het in gevaar brengen van de veiligheid van Aruba en het Koninkrijk.

Smeercampagne

In een reactie zegt Otmar Oduber niet meer politiek actief te zijn en ook niet bekend te zijn met de aangifte van de stichting Nos Ta Aruba. Na overlegging van het dossier door onze redactie, stelt Oduber dat genoemde zaken niet waar zijn en dat ze in het geheel niet kloppen.

Hij betreurt de beschuldigingen en vooral het feit dat er publiekelijk met namen wordt gesmeten. Het zou volgens Oduber gaan om een smeercampagne.

Bron: Aruba.nu