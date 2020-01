Door Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Arthur Hoogesteger zit 24 jaar vast in SDKK voor de moord op zijn vrouw. Zelf zegt hij onschuldig te zijn.

De meeste dagen brengt hij door in de bibliotheek. Hij schreef daar een boek over het leven in de gevangenis. Dick Drayer sprak met hem via een illegale telefoonlijn.

Bron: Achterkant van Curacao