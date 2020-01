AVC | Nieuwsuur: Aruba Airlines assisteert bij deportatie Cubaanse dissidenten

Dick Drayer | Achterkant van Curacao



De VN heeft de Nederlandse regering om opheldering gevraagd over de uitzetting van twee Cubaanse dissidenten door de nationale luchtvaartmaatschappij van Aruba. De Cubanen zeggen dat ze onder dwang hun thuisland moesten verlaten.

Nieuwsuur slaagde erin de twee te traceren en sprak uitvoerig met hen. We hebben ook documenten in handen die erop wijzen dat Aruba Airlines in handen is van een Venezolaan. Dat druist in tegen de Arubaanse wet, die voorschrijft dat een Arubaan eigenaar moet zijn. Het Venezolaanse regime onderhoudt nauwe banden met het communistische regime in Cuba.

Nederland en Aruba laten weten dat ze willen dat Aruba Airlines veiligheidsprocedures beter naleeft, maar willen niet inhoudelijk op de uitzettingen ingaan. Volgens Aruba voldoet Aruba Airlines aan alle wettelijke vereisten. Een onderbouwing daarvan geeft de Arubaanse regering na herhaalde verzoeken niet.

