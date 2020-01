AVC | Ook in 2019 komen mensen om door alcohol, snelheid en gordel

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

17 mensen vinden in 2019 officieel de dood in het verkeer. Dat is één minder dan in de jaren 2016, 2017 en 2018, toen elk jaar 18 mensen verongelukten. Er is dit jaar een 18e slachtoffer, maar na autopsie blijkt de man een beroerte te hebben gehad en overlijdt voordat hij frontaal op een tegenligger botst. Dan word je in de statistieken niet meegenomen.

Twaalf slachtoffers zijn man, vijf vrouw. De jongste is een jongetje van anderhalf jaar oud dat samen met zijn moeder geschept wordt met oversteken. Het oudste slachtoffer is 66. Vier voetgangers en een fietser komen om en ook vier motorrijders laten het leven. Acht automobilisten of inzittenden van een auto overlijden na een ongeluk, in alle gevallen wordt er geen autogordel gedragen.

Bij negen ongelukken is er een vermoeden dat alcohol een rol speelt.

Vier doden zijn te betreuren op de Weg naar Westpunt en ook vier op de Helmin Wiels Boulevard. Op de Sta. Rosaweg vallen twee doden.

Voorzichtige conclusie: alcohol, snelheid en het niet omdoen van de gordelgebruik zijn opnieuw de belangrijkste factoren die dodelijke slachtoffers en de wegen van Curaçao onveilig maken.

Met dank aan het Antilliaans Dagblad voor de tekstuele bijdrage en de Èxtra voor het beeldmateriaal.

1. Dinsdagavond 22 januari overlijdt de 27-jarige motorrijder Shurshey Leonel Shurnel Elias op de Andres Belloweg kruising Pater Poeiszstraat. Shursey spoorde zijn collega’s bij Aqualectra altijd aan om een helm te dragen en je gordel om te doen. Die avond komt hij om na een botsing met een pick-up. Hij draagt geen helm.

2. Zondagavond 27 januari komt de 41-jarige voetganger Israel Alfonso Colina Gutierrez op de Sta Rosaweg om. De Venezolaan steekt rond de klok van tien uur ‘s avonds de straat over, net op het moment dat een automobilist aan komt rijden uit Sta Rosa richting Zuikertuintje. Hij overlijdt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

3. Maandagochtend 25 februari komt de 66-jarige Hubert Adelina om op de Weg naar Westpunt, bij Tera Kórà. De Curaçaoënaar rijdt naar Bándabou als er plotseling een auto uit tegenovergestelde richting op zijn weghelft komt bij het inhalen. De twee auto’s knallen frontaal op elkaar. Hubert overlijdt ter plaatse.

4 en 5. Dinsdagnacht 5 maart komen de 31-jarige motorrijder Noverick Bartholomeus en de 26-jarige automobilist Jonathan Regina om het leven op de Weg naar Westpunt. Noverick rijdt met snelheid van 150 km/uur in de richting van Punda, komt bij Kloof op de verkeerde weghelft en botst op een tegemoetkomende personenauto. Beide slachtoffers zijn vrijwel op slag dood.

6. Zondagnacht 10 maart komt de 56-jarige Jaqueline Maria Pieternella om op de Kaminda George Willems. Dat gebeurt ter hoogte van het Curaçao Festival Center, vlak nadat haar auto een stier schept die op dat moment de straat oversteekt. De stier komt door de klap op de motorkap terecht, glijdt door de voorruit en perforeert passagier Jacqueline met zijn hoorns. De Veterinaire Dienst heeft de stier laten inslapen.

7. Zaterdagnacht 23 maart overlijdt de 25-jarige Clavienna Rebecca Isidora op de Sta Rosaweg bij een eenzijdig ongeval. Het ongeluk gebeurt ter hoogte van Zuikertuintje. Drie andere inzittenden raken gewond. De auto rijdt volgens de politie met te hoge snelheid in de richting van de stad. In de flauwe bocht vlak voor de stoplichten met de Schottegatweg-Oost vliegt de auto uit de bocht en raakte daarbij een muur. Clavienna draagt geen gordel en wordt daarbij uit de auto geslingerd. Zij overlijdt ter plaatse.

8. Vrijdagnacht 7 juni komt de 39-jarige Curannecy Frederic met zijn fiets om het leven op de Helmin Wiels Boulevard. De Haïtiaan rijdt daar in de richting van Otrobanda. De auto die hem achterop naderde, ziet de fietser en toetert. Maar Curannecy schrikt en verliest zijn evenwicht. Hij wijkt daardoor uit en wordt overreden.

9. Dinsdagnacht 18 juni verongelukt de 14-jarige passagier Luwendrick Martha op de Kaminda Amado Römer. De auto waarin hij zit wordt bestuurd door een 16-jarige chauffeur, die aangehouden wordt. Waarschijnlijk rijdt die te hard en verliest de macht over het stuur en slaat over de kop. Luwendrick draagt geen gordel en wordt uit de auto geslingerd

10. Vrijdagmiddag 21 juni komt de 18-jarige motorrijder Benjamine Novile Josiah Becker op de Schottegatweg-west om het leven. Hij rijdt in de richting van Plasa Hariri als hij met te hoge snelheid de controle over het stuur verliest en met zijn hoofd tegen de vangrail knalt. De jongen draagt wel een helm, maar die kan niet voorkomen dat Benjamine min of meer onthoofd wordt.

11. Zondagnacht 11 augustus verongelukt de 54-jarige voetgangster Claudine Maurice op de Weg naar Westpunt bij Grote Berg. Volgens getuigen steekt de Haïtiaanse de weg over en wordt daarbij geschept door een auto die in de richting van Zegu rijdt. Claudine vliegt over de motorkap door de voorruit en overleeft de botsing niet.

12 en 13. Vrijdagochtend 16 augustus komt de 19-jarige voetgangster Julianne Maria Joe samen met haar 1-jarig zoontje Giun-drick Joe op de Helmin Wiels Boulevard om het leven. Dat gebeurt ter hoogte van De Savaan waar zij over wil steken. Beiden worden geschept door een te hard rijdende auto die uit de richting Juliandorp komt. Moeder en kind zijn op slag dood. De moeder komt verderop op straat terecht, het kindje ligt op de motorkap van de auto.

14. Zaterdagavond 7 september verongelukt de 19-jarige Daniel Alfredo Scoop op zijn scooter op de Rooseveltweg. Hij is aan het feveren op het terrein voor de grotten van Hato. Toen de politie arriveerde was de scooter verdwenen.

15. Dinsdagavond 10 september overlijdt de 40-jarige Irviomara Vos in haar auto op Kaminda Brudernan bij Brakkaput ter hoogte van de kruising met Kaminda Italia. De vrouw rijdt op de Kaminda Italia en rijdt door onbekende redenen bij de kruising rechtdoor de mondi in. Het slachtoffer overlijdt ter plaatse.

16. Woensdagmiddag 2 oktober komt de 23-jarige Quenten Eugenio om na een ongeluk op de Helmin Wiels Boulevard. Hij rijdt daar in de richting van Otrobanda en wil een bus passeren die voor hem rijdt. Door een verkeerde inschatting botst hij met zijn auto tegen de band van de bus. Hij verliest macht over het stuur en raakt van de weg, tegen een boom knalt en weer terug de weg op schiet. Daar rijft net een auto op weg naar de rotonde van Julianadorp. Quenten draagt geen veiligheidsgordel en loopt verschillende verwondingen op. Hij overlijdt de volgende ochtend in het ziekenhuis.

17. Op zondag 13 oktober overlijdt de 26-jarige Prince Simon Stephens aan de gevolgen van een verkeersongeluk op 14 september op de Pater Eeuwensweg. Dat ongeluk gebeurt ter hoogte van El Tributo. Hij rijdt in de richting van Otrobanda en door nog onbekende reden verliest hij de controle over het stuur, vliegt door de middenberm en botst frontaal op een pickup.

Bron: Achterkant van Curacao