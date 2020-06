De man die 7 juni op de Schottegatweg-Noord met zijn auto crashte, is dit weekend aan zijn verwondingen bezweken. Het ongeluk gebeurde vlak voor de deuren van Goisco. De chauffeur raakte door zijn snelheid de macht over het stuur kwijt en sloeg verschillende malen met zijn auto over de kop. Daarbij werd hij uit zijn auto. Het betreft hier het vierde dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.