Persbureau Curacao

Willemstad – De avondklok is een paar uur geleden afgelopen, maar Punda en Otrobanda blijven tot morgenochtend potdicht.

De politie heeft beide stadscentra volledig afgesloten. Op Punda kun je tot aan Citgobank op de Ruyterkade rijden.

In Otrobanda tot aan Banco di Caribe in de Breedestraat. Alle scholen in dat gebied zijn vandaag gesloten.

Bron: Curacao.nu