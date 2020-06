Blog Koninkrijksbelangen | Waar zijn de miljarden van Curacao?

Grootschalige belastingfraude & illegale licentiehandel

Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

WILLEMSTAD/DEN HAAG – Aan gamingbelasting zou het ministerie van financiën per jaar nafls 784.000 tot 1.140.000.000 winstbelasting moeten ontvangen. Die fraaie bedragen zijn dan nog exclusief gaminglicentie afdrachten aan het ministerie van justitie. Waar is dat geld? Laten we eens gaan kijken in de wereld van Egaming op Curaçao. Een schokkende onthulling van jarenlange onderlinge afspraken, waarin het hele Koninkrijk der Nederlanden een machtige rol speelt. Het zou mooi zijn in deze tijd van Corona om wat minder afhankelijk te moeten zijn van Nederland, mits het goed geregeld wordt.

Op 4 juni jl. stelde ondergetekende 20 vragen aan de regering van Curaçao over de grootste economische pilaar van ons Koninkrijk, de offshore online gaming bedrijven. De vragen waren duidelijk, maar de verontrustende ontwijkingen zijn tekenend hoe diep de trustsector zicht heeft geworteld in het dagelijks bestuur. Alle genoemde offshore online casino’s worden namelijk door trustkantoren bestuurd c.q. geëxploiteerd. De meeste antwoorden kreeg ik niet. Maar goed, geen antwoord is ook een antwoord. Namelijk een schaduweconomie.

De gestelde vragen staan onderaan in dit stuk. De belangrijkste:

Hoeveel Curaçaose offshore online casino-operators zijn er?

Hoeveel websites runnen zij in totaal?

Hoeveel gambling winstbelasting is sinds 1996 afgedragen aan de Curaçaose schatkist?

Hoeveel licentieafdrachten betalen zij gemiddeld jaarlijks aan de staatskas?

Hoeveel werkgelegenheid en deviezen levert de Curaçaose offshore online goksector?

Wat verbergt de regering door de zaak als staatsgeheim te behandelen? Iets ruikt verrot. Dat ligt niet alleen aan de regeringen van Rhuggenaath en Rutte. Alle regeringen na Pourier en Kok hebben voor de Nederlandse financiële en fiscale sector via de eilanden een schaduweconomie gefaciliteerd en bevorderd. Als er geen antwoorden worden gegegeven, dan moeten een mens zelf op zoek. De volgende zaken heeft uw Koninkrijksbelangen-blogster, ondanks alle tegenwerking van zowel de Curaçaose als de Nederlandse regering, zelf gevonden. In de tekst zijn de links naar de bewijzen gezet. Door op het betreffende woord te klikken, ziet u waar het om gaat.

Master en Sublicenties

Het hele Curaçaose goksysteem is gebaseerd op een illegale master-licentie architectuur. Volgens lokale E-gaming verenigingen en dienstverleners is dit volkomen legaal. De verenigingen en lobbynetwerken die deze gokbelangen behartigen zijn: VOB, CIFC, CIGA, CIFA en IFG. Kortom allemaal verlengstukken van onze inmiddels bekende schaduwregering Grupo Sopi. Deze organisaties verhullen en/of verdraaien de waarheid waardoor de sector als het ware onder de radar blijft. Vaak is niet eens duidelijk welke bedrijven en krachten er achter die verengingen zitten. Bovendien beweren ze zelf dat ze niet weten hoeveel operators er zijn en wat er in de sector wordt omgezet, laat staan dat ze toegeven dat hun verenigingen feitelijk goksectorverenigingen zijn. Ze stellen allemaal: “Alle licenties voor online gokken worden door de regering van Curaçao uitgegeven als masterlicentie houders die vervolgens een sub licentie verlenen aan individuele entiteiten. Dit proces is getest door het gemeenschappelijk hof van Justitie en blijkt volledig legaal.“

Maar het goksysteem is verre van legaal. Ook de Nederlandse regering weet dat. Daarom spande staatssecretaris Raymond Knops in 2017 premier Rhuggenaath voor het karretje om de Tweede Kamer hierover woorden in een brief te spinnen: “Volgens de Landsverordening buitengaatse hazardspelen is de vergunning tot het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten niet voor overdracht vatbaar. De Landsverordening verbiedt het overdragen van de vergunningsrechten, maar niet de economische exploitatie van de vergunning in samenwerking met anderen dan de vergunninghouder. Deze samenwerking met anderen wordt in de praktijk aangeduid als sub-licentie. Hoewel de begrippen master- en sublicentie niet wettelijk zijn vastgelegd, kan niet gesteld worden dat de praktijk elke wettelijke basis ontbeert.”

Echter, artikel 13 van de geheime goklicenties zegt in lid 1 en 2: 13.1. “Elk afzonderlijk hazardspel behoeft de goedkeuring van de Minister, gehoord het bestuurscollege, alvorens het in exploitatie wordt gebracht. 13.2. De aanvraag om goedkeuring van een hazardspel dient de vergunninghouder schriftelijk onder overlegging van alle door de Minister voor de goedkeuring van belang geachte bescheiden. De Minister beslist binnen zes weken.” Als voorbeeld een geheime Antillephone egaming licentie, alle online gaming licenties zijn vrijwel identiek.



Verschillende E-gaming vergunninghouders zoals Robbie’s Millionaire’s Club NV en Elias’ TISS NV hebben in het verleden aan Pourier’s regering gevraagd of zij ‘sub licenties’ aan derden mochten verstrekken. Regering Pourier heeft destijds duidelijk aangegeven dat dat niet mogelijk is.

De BBC beschikte over deze documenten en legde vorig jaar de feitelijke kern van het witwassen bloot: “De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijkheid van hoofd-vergunninghouder en sub-vergunninghouders. U herinnert zich dat deze vraag ook aan de kant van Millionaire’s Club NV is gesteld. Aan deze laatste is het volgende bericht. De huidige Landsverordening buitengaatse hazardspelen (PB 1993, 63) maakt een dergelijk onderverdeling van vergunning niet mogelijk. Daarnaast heeft de Regering het standpunt ingenomen dat zulks ook onwenselijk is. Het probleem dat daardoor ontstaat, is namelijk dat van de verantwoordelijkheid (-s afwenteling). De span of control van de overheid wordt daardoor extra bemoeilijkt. Bovendien vereist zulks een wijziging van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen. ”

M.a.w. noch de wet (zie artikel 1 lid 1 en 3 lid 1), noch de vergunning (artikel 13 lid 1 en 2), noch het regeringsbeleid biedt de mogelijkheid tot het verstrekken van sub licenties, en uit overheidscommunicatie blijkt dat zij dat ook duidelijk heeft gecommuniceerd aan de verschillende vergunninghouders.

Waarom probeert de gamingsector hierover verwarring te creëren? Het voornaamste punt is dat de hele Antilliaanse E-gaming infrastructuur is opgebouwd op een illegale sub licentiestructuur, die tot doel heeft om de internationale AML (anti money laundring), CTF (counter terrorism financing) en KYC (know your costumer) richtlijnen te omzeilen. Hierbinnen vindt thans ongebreideld belastingontduiking, witwassen en underground banking plaats. Ondanks dat de sector betrapt is, blijven de verschillende trustkantoren, vergunninghouders en trustsectormedia expres verwarring creëren, terwijl ze ondertussen op zeer grote schaal ‘sub licenties’ blijven uitgeven. Zo kom je van zes vergunningen naar duizenden frauduleuze en ongecontroleerde vergunningen.

Waar is het Toezicht?

Dat trustkantoren offshore casino’s besturen (en exploiteren!) is verontrustend. In Nederland zijn ondanks streng toezicht 8 van de 10 trustkantoren boevennesten,, volgens toezichthouder ‘De Nederlandse Bank’ (DNB). Of het nu gaat om de Italiaanse maffia, ‘foute’ Russische oligarchen, Venezolaanse narcoregimes of Colombiaanse drugshandelaren, één ding hebben ze gemeen: ze maken graag handig gebruik van Nederlands-Antilliaanse trustkantoren, belastingverdragen en discrete, anonieme fiscale vennootschapstructuren. En ondanks alle toezicht door de DNB is die trustsector is nog steeds een financiële zwakke plek in de bestrijding van witwassen en terreurgeld, waarschuwde DNB een jaar later nogmaals.

De trustsector toezichthouder van Curacao en Sint Maarten, de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) zwijgt immer over de trustkantoren onder haar toezicht. Direct verantwoordelijk voor het trusttoezicht waren tot voor kort financieel-economisch directeur Alberto ‘Chos’ Romero, thans is dat interim president Jose Jardim. Echter, van daadwerkelijk streng toezicht op witwasinfrastructuren binnen de trustkantoren merkt niemand iets. Wat wel bekend is, ook al signaleert het CBCS bestuur wel witwassen en fraude, dat trustzaken verdwijnen in de onderste la bij inwisselbare PG’s en kneedbare Hoofd transactie officiers van het Openbaar Ministerie.

Misschien nog verontrustender is het justitieel toezicht op de gaming licentiehouders. De meeste gaminglicenties worden bestuurd, danwel geëxploiteerd door trustkantoren. Wettelijk verantwoordelijk voor vergunningenverstrekking en toezicht op die vergunningen is het ministerie van justitie, dat al 30 jaar geen toezicht houdt, geen aangiftes accepteert en ook de uiterst gebrekkige wetgeving weigert aan te passen aan de realiteit en de tand des tijds. Daarnaast schuift het ministerie die verantwoordelijk steeds met een aantal jaren door van de ene commissie naar de andere commissie en weer naar een andere commissie. De meest recente afschuiving is naar de reeds 20 jaar niet goed functionerende Gaming Control Board. Deze GCB houdt zelfs de loterijenvergunning ten behoeve van een beruchte veroordeelde criminele organisatie en witwasfamilie in stand.

Lege schatkist?

Terug naar de inkomsten voor de schatkist. In 1996 heeft regering Pourier heeft met de toenmalige vergunninghouders afspraken gemaakt over 12-13% effectieve E-gaming winstbelasting aan de Antilliaanse schatkist. Dit als voorwaarde voor de uitgifte van circa 6 kansspelvergunningen. Naast belastinginkomsten werd een maandelijkse licentievergoeding van nafls. 10.000,- per offshore online kansspellicentie afgesproken. We hebben uiteraard de nodige bewijzen hierover, maar vanwege herleidbaarheid van bronnen en genoemde namen is er streng geredigeerd en gecensureerd. De essentie hiervan moge duidelijk zijn. Zie hieronder:

Voor het gemak wordt verwezen naar de volgende quotes (inclusief taalfouten):

– uit een brief uit 1996 van Hoofd van het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken aan de minister van justitie: “Het in debreif genoemde systeem van de net-win is een beproefd concept en wordt in de Verenigde Staten gebruikt om de casino’s te belasten. Onder net-win wordt, zoals door betrokkene wordt aangegeven, verstaan het verschil tussen de spelwinst en het spelverlies vóór aftrek van kosten en uitgaven. Het percentage van 2% is vergelijkbaar met circa 10% winstbelasting. Dat betekent dat het bedrijf, ondanks de off-shore of tax-holiday status, in feite in totaal tussen de 12 en 13% winstbelasting betaalt.” Verstuurd door het Hoofd Centraal Bureau voor Algemene en Juridische Zaken aan de minister van Justitie.

– uit een andere brief vanuit Directie Justitiële Zaken van 2002: “The license holder shall owe the Central Government a license fee of NAƒ 10,000.- per month during the first two years of the license. After that, the amount of the license fee shall be determined anew.” Getekend door drs. Alvin Daal, directeur Directie Justitiële Zaken bij het ministerie van justitie.

Om een beeld van de opbrengsten te krijgen, maken we een ruwe vergelijking met andere gokparadijzen die al dan geen hubs (tussenstop) van de Curaçaose goksector zijn. Malta en Cyprus zijn online gaminghubs van Curaçao. In Malta is die winstbelasting 5%. En de licentiefees bedragen circa nafls 4000 p/j. De andere gaminghub van Curacao, Cyprus, heeft een vergelijkbare taxrates.

In de USA is de winstbelasting circa 20% en de maandelijkse afdrachten schommelen rond de $70.000,- per maand. Sinds 2006 weigert de USA nog langer als Curaçao gaminghub te functioneren. In Engeland is de gaming winstbelasting ongeveer 15% en de maandelijkse licentie afdrachten zijn nogal variabel. Engeland weigerde in 2007 de nieuwe gaminghubopvolger voor Curaçao te worden. Met andere woorden: de door regering Pourier afgesproken 12-13% effectieve gaming belasting en maandelijkse licentie afdrachten van nafls 10.000,- blijkt niet alleen competitief maar ook heel redelijk en reëel. Dan rijst nu de vraag of deze inkomsten daadwerkelijk worden geïnd op Curaçao.

Ondergetekende legde een aantal vragen voor aan de regering, de Algemene Rekenkamer en de Commissie Financieel Toezicht van Nederland. Die vragen kwamen niet onverwachts. Op 5 juni 2018 had ik in 63 mini LOB verzoekjes naar de stand van zaken gevraagd anno 2018. Het ministerie van economische zaken, die de aanvragen en gegevens van E-zones licenties voor de 2% belastingtarief dient te controleren, leverde enkele onvolledige E-zone beheerder licenties aan. Het ministerie van justitie leverde recent, bijna 2 jaar na dato, wat papiertjes aan waar de honden geen brood van lusten. Het ministerie van VVRP wilde klaarblijkelijk niets kwijt over wat de UTS en datacenter telecominfrastructuur kosten die de afgelopen 20 jaar zijn gemaakt voor de sector. Kenneth Gijsbertha en interim SG Ersilia ‘Zus’ de Lannooy van het ministerie van financiën maakten het wel heel bont en liet een antwoord zelfs volledig afweten.

Het land dat een miljardenindustrie op technologische hoogstand runt, dient die cijfers met behulp van relevante software met een druk op knop aan te kunnen leveren. Is dit onkunde of onwil? Het is een schimmig spel waarbij bewijzen goed verborgen onder het tapijt worden geveegd.

Gokministers

Nagenoeg alle ministers van justitie, financiën, economische zaken en VVRP (dus UTS) zijn van essentieel belang voor de goksector. Verreweg de meesten sinds 2019 hebben banden, of zijn rechtstreeks ter beschikking gesteld uit Egaming servicebedrijven. Tot zover was na te gaan is alleen de minister van economische zaken Steven Martina die als Fatum aandeelhouder daadwerkelijk gaming aandelen bezit in tenminste 10 bedrijven (maar vermoedelijk meer). Bewijs. Tevens bestaan ook aanwijzingen dat de MEO gokminister aandelen in Pinnacle (omzet nafls 21 miljard) heeft of had. We vroegen het hem, alsook aan zijn secretaris-generaal Xavier Prens, beide hulden zich in stilzwijgen. Hoe dan ook, Martina’s beslissing om een E-zone status aan datacenter CTEX toe te kennen, tegen het SER advies in (link), is een voorbeeld van rechtstreekse belangenverstrengeling.

Waarborgfunctie statuut

Ter verfrissing. Het hoogste toezichtsorgaan van ons eiland is het Koninkrijk der Nederlanden, lees Nederland. De Rijksministerraad dient de deugdelijkheid van bestuur en rechtshandhaving in de Caribische landen te waarborgen. Dat staat in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden in artikel 43 lid 2. Maar niet alleen de Curaçaose regering, ook de Nederlandse regering laat het afweten als het gaat om toezicht op bestuur en rechtshandhaving op de eilanden. En al helemaal als het gaat om administreren van de basis van de goksector, een fiscaal verdrag. Als je in Nederland probeert bedreigingen als gevolg van misbruik van die regeling te laten stoppen of onderzoeken, dan krijg je onmiddellijk te maken met gecoördineerde maatregelen vanuit de NCTV. Met hulp van college van Procureurs Generaal, politie, de inlichtingendiensten en de nodige Nederlandse bestuursorganen om de pers de mond te snoeren. Sterker, het Nederlandse ministerie van financiën creëerde recent expres een paadje met uitbreidingsmogelijkheden voor witwassen naar de BES eilanden om met ingang van 2021 ongecontroleerd en ongereguleerd offshore te kunnen gamen vanaf de Nederlandse gemeente Bonaire.

Wat verbergen de Curaçaose en Nederlandse regeringen door de kwestie als staatsgeheim te behandelen? Ongeoorloofde staatssteun aan (Nederlandse) banken, trustkantoren en de georganiseerde misdaad om honderden, zo niet duizenden miljarden aan narcokapitalen binnen het Koninkrijk te houden.

Gelukkig heeft uw Koninkrijksbelangen-blogster, ondanks alle tegenwerking van zowel de Curaçaose als de Nederlandse overheid en de financiële sector zelf, nog een aantal antwoorden gevonden. KPMG is namelijk niet de enige die creatief kan boekhouden.

Belastingontduiking vs inkomsten

Heel concreet. In 2012 waren er 460 Egaming bedrijven op Curaçao, die elk gemiddeld zo’n 5-6 websites uitbaatten. Die sector groeide enorm, zo blijkt uit de diverse Kamer van Koophandelaktes en websites die ik al jaren netjes bijhou in mijn database. Anno 2020 kan van een verdubbeling worden uitgegaan: circa 900 operators die bij elkaar zo’n 3000 tot 5000 casinowebsites exploiteren. Dat is exclusief de offshore E-gaming bedrijven die gokzuilen vanuit Sint Maarten richting Italië exploiteren. (kijk hier wat een gokzuil/cashcenter is). Aruba heeft ook een aanzienlijke offshore online casinosector met gokzuilen, maar die worden vanuit Curaçaose datacenters aangestuurd.

Omdat er geen Curacaos cijfers zijn, gaan we creatief rekenen om toch een beeld te vormen. Malta heeft 296 operators met in totaal 625 licenties tegen 5% aan winstbelasting en licentie afdrachten. Beide elementen samen genereren voor Malta jaarlijks circa 1.272 miljard Euro omzet en in totaal 59,1 miljoen Euro aan winstbelasting en licentie afdrachten (Malta Gaming Authority jaarrekening 2018). Dat is 12% van Malta’s BNP. Eén Malta licentie is dus zo’n 94.560,- euro aan inkomsten per jaar. Eén procent gaming winstbelasting is dus 18.912,- euro. Onthoud dit laatste cijfer.

Nu een grove inschatting qua inkomsten op Curacao. Curacao kent by far het grootste offshore online gambling netwerk ter wereld. Alleen Curacao al kent circa 900 operators met in totaal zo’n 3000-5000 licenties tegen 12% aan winstbelasting. Twaalf procent winstbelasting is 12 x 18,912 euro. Keer 3000-5000 licenties is 680.000.000 tot 1.130.000.000 miljard euro winstbelasting per jaar.

Maar: rekeninghoudende dat Malta qua BNP bijna 5x zo groot is als Curaçao en dat Malta inhoudelijk in de gambling industrie (gameproviders, platforms en operators, kwaliteit van spelers) veel meer voorstelt dan Curaçao, halveren we de één procent Malta winstbelasting van 18,912 euro (9,500 Euro). Twaalf procent winstbelasting is 12 x 9,500 euro. Keer 3000-5000 licenties is 342 miljoen tot 570 miljoen euro winstbelasting per jaar. Aan gamingtax zou het Curacaose ministerie vsn financien ministens jaarlijks nafls. 784.000 tot 1.140.000.000 winstbelasting moeten kunnen ontvangen.

Dat bedrag is nog exclusief gaming licentie afdrachten. Daarmee zou de sector mogelijk goed zijn voor circa 100 tot 200% van ons BNP. In ieder geval met meer betekenis dan enige sector op de Antillen ooit. Maar in geen van de begrotingen, jaarrekeningen en statistieken is ook maar een spoor van deze belangrijke gaming belasting inkomsten terug te vinden.

Licentie-inkomsten of licentiefraude?

Dan hebben we nog de gaming licentie afdrachten. Als we er dan vanuit gaan dat drs. Alvin Daal goed zijn best heeft gedaan, zou het ministerie van justitie per licentie per jaar zo’n nafls 120.000,- moeten ontvangen. Vermenigvuldig dat met 3000 tot 5000 licenties, dan is dat 360 tot 600 miljoen nafls per jaar. Alles bij elkaar opgeteld zou er derhalve 736.000.000,- tot 1.227.000.000,- nafls per jaar door het ministerie van Justitie ontvangen moeten worden. Maar ook hiervan is in geen enkele begroting, jaarrekening of statistiek maar iets van terug te vinden.

Waar is Dat geld gebleven?

In de zakken van slimme derden natuurlijk. Maar niet getreurd. Het is gelukkig terechtgekomen bij mensen en bedrijven die alsnog kunnen worden aangeslagen door de belastingdienst en het ministerie van justitie. Er valt nog veel te halen bij bedrijven en personen. Deze lijst is verre van compleet. We schetsen hier een beeld, waaruit blijkt dat de achterstallige belasting en licentie inkomsten niet bij hardwerkende burgers en belastingbetalers vandaan hoeft te komen. Over wie hebben we het bijvoorbeeld:b

In de eerste plaats bij de nationaal georganiseerde misdaad. Waaronder een aantal lokale casinokoningen die tot over hun Italiaanse roots in online gaming en offshore gokzuilen zitten, en hun landcasinos’s als cashcenters gebruiken. Heren waarvan de oorsprong van hun immense fortuinen onverklaarbaar zijn, doch ‘Untouchable’ zijn gebleken. In orde van grootte: Rudolfo Pizziolo, Eduardo de Veer, Francesco Corallo, Robbie dos Santos (ja, ook Robbie runt landcasino’s en runde lang online casino’s);

In de tweede plaats hun Egaming dienstverleners. Kortom de parallelle regering van de International Finance Group: Grupo Sopi.

De internationaal georganiseerde misdaad. De UBO’s en aandeelhouders van de anonieme E-gaming brievenbusfirma’s met E-zone licenties zijn bekend bij de ministeries van economische zaken, justitie en ook bij de belastingdiensten. Zij zijn ook bekend bij de Nederlandse ministeries van justitie en binnenlandse zaken, die enkele jaren geleden de E-gamingdossiers bij collega justitie Curaçao weghaalde.

Egaming licentiehouders Cyberluck, Antillephone, TISS, Elite Turf Club, Curaçao Interactive Licensing (niet te verwarren met Curaçao Interactive Gaming Licensing), Atlantis World Online/Bplus/Global Starnet, MetaCorp en zo nog een paar die illegale sublicentiehandel drijven.

De banken die per dag miljoenen verdienen aan illegale gamingtransacties, –correspondentie en –processingfees van de ‘bets’ (inzet bij het gokken). Waaronder Fortis, ABN AMRO, Rabobank, ING bank, MCB, SFT/Vidanova Bank, SAI bank, Deutsche Bank en een heleboel andere (Europese) banken

De E-gaming betalingsproviders. Voorbeelden: Mastercard, Visa, Skrill en Neteller.

De lokale partners van de grote accountantskantoren als KPMG DC, PwC DC en thans ook EY DC en Grant Thornthon DC.

De grote trustkantoren die casino’s en hun fondsen controleren en besturen. Zoals bijvoorbeeld Holland Intertrust, United Trust, Vistra, TMF, Equity Trust, Dutch Antilles Management, Trustmoore en Citco trust. Sommige trustkantoren participeren aandeelhouder.

Bovenvermelde lijst is niet uitputtend. Waar het hier om gaat is een beeld te schetsen waaruit blijkt dat de achterstallige belasting en licentie inkomsten niet bij hardwerkende burgers en belastingbetalers vandaan hoeft te komen, maar bij bovenstaande elite.

Overige vragen:

Op papier is Curaçao een zeer vermogend land. Zit dit geld ook in de schatkist en waar in de jaarrekeningen en begrotingen kunnen we deze bedragen en categorie dan terugvinden? We vroegen het justitieminister Quincy Girigorie en zijn secretaris-generaal Desiree Lai-Promes. We vroegen het aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha, zijn interim SG Ersilia de Lannooy en waarnemend SG Lysette Melfor. Ook vroegen we premier Rhuggenaath en SG Stella van Rijn. Tot slot stelden we dezelfde vragen aan de Commissie Financieel Toezicht (CFT) en de Algemene Rekenkamer (ARC). Dit waren de vragen:

Hoeveel Curaçaose offshore online casino-operators zijn er en hoeveel websites runnen deze in totaal? Hoeveel licentiefees betalen zij gemiddeld jaarlijks aan de staatskas? Hoeveel offshore online kansspel omzet stroomt jaarlijks naar het buitenland? En hoeveel is hier gebleven? Hoeveel hoeveel gambling winstbelasting is sinds 1996 afgedragen aan de Curaçaose schatkist? Hoeveel E-zone licentie zijn de afgelopen 20 jaar uitgegeven en ingetrokken, en hoeveel hebben deze de staatskas in totaal opgeleverd? Hoeveel werkgelegenheid levert de Curaçaose offshore online goksector? Hoeveel deviezen levert dit voor de Curaçaose offshore online goksector? Hoeveel heeft offshore online kansspelen de de staatskas afgelopen 20 jaar gekost aan faciliteiten zoals telecominfrastructuur, toezicht, handhaving en eventuele andere zaken? Hoeveel offshore online casino’s bestuurt Guardian Corporation Curaçao B.V. van de Fatum Group? Is of was MEO minister Steven Martina bij Guardian Corporation Curacao B.V. van de Fatum Group betrokken? Zo ja, sinds wanneer en sinds wanneer niet meer? Draagt Pinnaclesports belastingen en licentie fees af aan Curacao? Houdt of hield MEO minister Steven Martina (al dan niet rechtstreeks) aandelen in Pinnaclesports? Zo ja, sinds wanneer en sinds wanneer niet meer? Waarom deelt het Ministerie van Economische Zaken (MEO) hetzelfde adres als Pinnaclesports (Pletterijweg 43)? Heeft of had Pinnaclesports een E-zone licentie van MEO? Hoeveel MOT meldingen in totaal heeft de sector tot op heden gedaan? Waarom heeft de minister van justitie de offshore online kansspel licenties niet willen openbaar maken? Per wanneer kan de media hierover wel de beschikking krijgen? Bent u bereid alle verstrekte en ingetrokken loterij vergunningen (inclusief mogelijke sms loterijenvergunningen) vanaf 10-10-2010 openbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer kan de media hierover de beschikking krijgen? Zijn er na 1996 namens de opvolgende regeringen nog vervolgafspraken winstbelasting gemaakt over het 12-13% winstbelastingpercentage? Zo ja, wanneer en door wie? Zijn er na 1996 namens de opvolgende ministers van justitie vervolgafspraken gemaakt over de license fee van nafls 10,000.- per month gedurende de eerste 2 jaar van de licentie en de fee hoogte na 2 jaar? Zo ja, wanneer en door wie? Onder welke categories in de begrotingen en jaarverslagen werden (en worden) offshore online kansspel belastingen en licentiefee opbrengsten geboekt?

Het bleef oorverdovend stil vanuit de regering en de ministeries. De CFT en ARC reageerden wel netjes, daar zijn we ook nog mee bezig. Een directe vraag aan secretaris-generaal Stella van Rijn werd wel beantwoord:

Bon dia sra Cramm, ik zal in deze mail de vraag beantwoorden die u direct aan mij stelde. Dat was deze vraag: kunt u uitleggen hoe, waarom en onder welke voorwaarden onder uw ambtelijke verantwoordelijkheid door Algemene Zaken in november 2012 een loterijenvergunning is verstrekt ten behoeve van een verdachte familie, die op dat moment reeds werd verdacht (en later veroordeeld) van een illegale gokoperatie, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie? Als dat besluit destijds is genomen en de vergunning is verstrekt, zoals u schrijft, dan is dat niet gebeurt onder mijn ambtelijke verantwoordelijkheid en zonder mijn betrokkenheid. Ik was in die periode namelijk ambtelijk niet actief, omdat de toenmalige interim-premier Betrian had aangegeven dat hij niet met mij wilde werken, en mij had verzocht en later opgedragen om thuis te blijven. Ik was terug aan het werk begin 2013 nadat het zakenkabinet-Hodge was aangetreden. Mijn (teken) bevoegdheden gaan in zo’n situatie naar de waarnemend SG, dat was in die tijd de heer Norberto Ribeiro, als (toenmalige) sector-directeur Algemene Zaken en tevens directeur WJZ. Groet / Regards / Saludo

dr. Stella van Rijn

Opvallend detail dat Betrian’s moordvergunning voor Helmin Wiels dus niet door Stella van Rijn blijkt te zijn afgegeven. That made sense. Nu nog op zoek naar het huidige emailadres van Norberto Viera Ribeiro. Deze ontvang ik graag van mijn trouwe lezers.

Deze gigantische schaduweconomie wordt niet alleen door de regeringen Rhuggenaath en Rutte in stand gehouden. Alle regeringen na Miguel Pourier en Wim Kok hebben aantoonbaar deze inktzwarte economie gefaciliteerd en bevorderd. Zonder uitzonderingen. En daarvoor moet uiteindelijk weer worden gekeken naar de Nederlandse hoofden van het college van procureurs generaal en de inlichtingendiensten, die deze trustsector al sinds 1996 onder de radar weten te houden. De moord op Wiels is ook sinds 2013 tot nu toe met veel succes onder de pet gehouden, maar dat gaat allemaal wel ten koste van de democratie, een goed bestuur, de rechtstaat en niet te vergeten de persvrijheid.

Is dan alles verloren?

Welnee, gelukkig nog niet. Witwassen en underground banking blijkt inderdaad diep geïnstitutionaliseerd in de bestuurskanalen van ons hele Koninkrijk. Maar lichtpuntjes zijn er evengoed. Onlangs werd FCIB bankier John Deuss veroordeeld tot nafls 250 miljoen boete, onder andere voor het faciliteren van witwassen voor casinokoning Francesco Corallo. Dat het geld niet naar het criminaliteitsfonds is gegaan maar bij de Centrale Bank is beland verbaast niet, maar dit dient natuurlijk snel te worden rechtgetrokken nu dit bedrag hierbij bekend is geworden. Bovendien is de verwachting dat Fortis Bank, opgegaan in ABN AMRO, ook snel volgt voor het witwassen voor onder andere dezelfde maffiabaas, maar ook voor andere offshore goktransacties vanuit Curaçao. Nietwaar mr. Guus Schram? Dit is onze oud-PG die in het Bientu vonnis geen beroepsverbod vroeg voor belasting en witwasgokbaas Dos Santos en daarmee de moord en zwijgbeloning voor de moord op Wiels in stand hield. Hij moet nu Corallo’s sporen bij de oerhollandse staatsbank onderzoeken en is dit onderzoek al begonnen?

Plus: op initiatief van Tweede Kamerleden Andre Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) is in 2016 een budget van 22 miljoen euro beschikbaar gesteld om het witwassen in de goksector aan te pakken. Alleen de nodige voortvarendheid lijkt te missen. Hierbij doe ik aan deze beide heren derhalve een dringend verzoek om goed in de gaten te houden dat dit broodnodige fonds niet verkeerd wordt toegewezen en/of vertraagd. Datzelfde willen we vragen aan voormalige officier van justitie en Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA). Van Dam was eerste die de goksector architect en founder Gregory Elias stevig aan de tand voelde en vroeg naar zijn merkwaardige Fortis-Intertrust verhaal.

Aan de Nederlandse overheid en de Rijksministerraad zouden we vooral willen verzoeken deze Koninkrijksbelangen te legaliseren en reguleren, en het bestuursapparaat verplichten te voorzien van adequate justitie en belastingambtenaren en toezichthouders zonder een rubberen handtekening (stempel). Op Ennia en girobank blijven hameren is trekken aan een dood paard en bovendien populistisch. De inkomsten uit gamingbelasting en licentieafdrachten zijn de toekomst.

De gaming operators en hun sub en sub-sub operators willen we op het hart drukken dat licentieafdrachten het Land Curaçao toebehoren. Draag ze zelf af bij het ministerie van justitie in plaats van bij de licentiehandel fraudeurs. En stopt u te verschuilen achter die dubieuze trustkantoren en fiscale constructies. De minister van financiën dient de belastingdienst te instrueren over de hierboven aangetoonde afgesproken gaming belasting afspraken en hoe dit geld te innen. De tijd van ‘er moet rust in de sector blijven’ bij de belastingdienst is voorbij. Juist nu ons Land in een coronacrises is beland. Verandert de houding niet en wordt er niets mee gedaan, dat zegt dit zeer veel over de personen en hun liefde voor het eiland Curaçao en haar bevolking. Zeker nu er geen eten gekocht kan worden door de bevolking, gezinnen kapot gaan, het onderwijs dat failliet is. Curaçao wordt al tientallen jaren leeggetrokken door E-gaming specialisten en hun dienstverleners, dus waarom zouden zij geen belastingen hoeven te betalen? Het Land kent op dit moment meer dan ooit de noodzaak om haar inkomsten te incasseren. Operators, maak een rechtstreekse deal maken met onze regering over de achterstallige belastingen en licentieafdrachten zonder Sopi tussenkomst. Dan is Helmin Wiels toch niet voor niets gestorven.

En voor wat betreft alle achterstallige belastingen en licentieafdrachten van 25 jaar ongereguleerd en illegaal offshore online gokken: RST, plukze!

Burgers van Curaçao, u heeft recht op openheid van zaken en zeker als het om zoveel belastinggeld gaat wat wij met zijn allen dienen op te brengen. In plaats van dure leningen aan te gaan, kunnen we dit zelf oplossen. Dat scheelt een hoop belastinggeld uit uw portemonnee. Het geld is er namelijk wel. Nu nog incasseren.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld. Meer over de auteur vindt u hier.