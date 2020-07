BNN | Nederland hoofdverdachte in internationale belastingontwijking

Uit analyse van nieuwe gegevens van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat Nederland een van de grootste brandhaarden is voor de grootschalige belastingontwijking waar landen over de hele wereld onder lijden. Maar liefst 84 miljard euro aan winsten werd met behulp van Nederland buiten het bereik van de fiscus van andere landen gehouden.

Het Tax Justice Network heeft berekend dat het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Luxemburg en Nederland, ook wel bekend als ‘de As van Belastingontwijking, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het wegsluizen van 72 procent van het belastinggeld dat andere landen verliezen.

Dat geld bestaat uit 412 miljard euro aan bedrijfswinsten die door multinationals worden onttrokken aan belastingheffing. Daar komt ook nog eens 113 miljard aan andere belastinggelden bij, in totaal 525 miljard euro.

Tax Justice Network heeft naar de winsten en belastingpremies van multinationals in 15 landen gekeken. De organisatie roept regeringen op bedrijven te verplichten hun winst- en omzetcijfers jaarlijks per land te publiceren en ze vervolgens op basis daarvan aan te slaan, voordat het geld weggesluisd kan worden via landen zoals Nederland die hand- en spandiensten verlenen aan de belastingontwijking door de rijksten der aarde.

De organisatie heeft berekend dat multinationals wereldwijd 1 biljoen dollar aan winsten onderbrengen in belastingparadijzen zodat de belastinggelden niet terecht komen bij de samenlevingen waar het geld verdiend is.

Bron: BNN/VARA