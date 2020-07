BNR | Curaçao houdt poot stijf rond coronasteun

De regering van Curaçao gaat niet akkoord met de door Nederland aangeboden corona-lening. Vrijdag moet het eiland instemmen met de voorwaarden, maar premier Eugene Rhuggenaath heeft al laten weten dit onder geen beding te doen.

Hij voorziet dat Curaçao onder de huidige voorwaarden weer een veredelde Nederlandse kolonie wordt. Ook Aruba en Sint-Maarten vinden de voorstellen onacceptabel.

De leningen wijken nauwelijks af van de regelingen die voor Nederlandse bedrijven van toepassing zijn, zegt correspondent Oscar van Dam. ‘Ze zijn bedoeld om het land draaiende te houden tijdens de coronacrisis. Het is noodzakelijke hulp, die Curaçao zelf niet kan geven. Probleem voor Curaçao zijn alleen de voorwaarden, die zijn volgens de regering veel te gortig. In het pakket van 218 pagina’s zit bijvoorbeeld de oprichting van een entiteit in Nederland die beslist over het financieel beheer op het eiland.’

Inleveren van autonomie

En dat is een no-go, zolang dat niet is overlegd met het parlement en de raad van advies. zegt Van Dam. ‘Dat kán niet binnen vier dagen – het heeft dus zowel te maken met het inleveren van de autonomie, zoals Curaçao dat ziet, én de hele korte tijd waarin ze belangrijke zaken moeten doorvoeren.’ De bevolking lijkt vrij ambivalent over het nieuwe conflict. ‘Sommige mensen vinden dat de regering de strikte voorwaarden aan zichzelf heeft te wijten: dan had je maar beter moeten besturen.’

Toch zou het zomaar kunnen dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend, verwacht Van Dam. ‘De regering zegt nu hard dat er vrijdag niet getekend wordt. Maar er zal wel gesproken gaan worden en veel mensen denken dat er uiteindelijk wel een akkoord komt. Woorden zijn nu heel hard, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de daden ook zo hard zijn. En als er helemaal geen geld meer komt, dan zullen heel veel bedrijven instorten.’

