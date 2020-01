BNR | Hoekstra pakt belastingontwijking via trustkantoren aan

Belastingontwijking via trustkantoren is verleden tijd, als het aan minister Hoekstra ligt. Er komt een verbod op het doorsluizen van geld – zoals dividend en royalty’s – via een zogenoemd doorstroomvennootschap, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Zo’n doorstroomvennootschap is een onderdeel van een trustkantoor, vertelt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Je kunt daar miljoenen euro’s belastingvrij doorheen sluizen. Binnenkort is het dus verboden om zo’n doorstroomvennootschap te gebruiken om geld van het ene land naar het andere door te sluizen via Nederland.

Er waren al strengere regels, maar die worden nu nog verder aangescherpt. Het kabinet Rutte III komt daarmee z’n beloftes na. De linkse partijen willen een totaalverbod op trustkantoren, maar dat ziet Van Leeuwen nog niet zo snel gebeuren.

Multinationals

Het verbod is een goede eerste stap, zegt beurscommentator Rob Jansen. Probleem is alleen dat het grootste deel van de belastingontwijking in Nederland plaatsvindt via brievenbus-bv’s, die onderdeel zijn van multinationals. Om echt iets aan het probleem te doen, zul je volgens hem ook die moeten aanpakken.

