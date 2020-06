BNR | Toeristen zijn welkom op Curaçao

Curaçao staat te springen om Nederlandse toeristen en wil die in juli weer toelaten. Maar die moeten dan wel getest zijn op het coronavirus. Alleen kunnen vakantiegangers daarvoor niet naar de GGD.

Maar er zijn wel andere manieren om een zogenaamde PCR-test te krijgen. ‘Om ervoor te zorgen dat het nog minder aannemelijk is dat besmette personen binnenkomen is er die PCR-test’, zegt Oscar van Dam, BNR-correspondent op de Antillen.

Nederland wel, Amerika niet

De politici op Curaçao willen zo snel mogelijk de economie heropstarten en dus zo snel mogelijk toerisme toelaten. De epidemioloog op Curaçao is wel nog voorzichtig, maar ziet geen gevaar in het toelaten van Nederlandse toeristen. ‘Er is heel bewust gekozen dat Nederlandse toeristen mogen komen en bijvoorbeeld Amerikaanse toeristen niet’, zegt Oscar van Dam, BNR-correspondent op de Antillen.

De cijfers met betrekking tot besmettingen zijn beter in Nederland. ‘Om ervoor te zorgen dat het nog minder aannemelijk is dat besmette personen binnenkomen is er die PCR-test. Het is heel weloverwogen besloten om Nederlandse toeristen binnen te laten en het komt niet door druk vanuit de toeristische sector meent de epidemioloog van Curaçao, Izzy Gerstenbluth volgens Van Dam.

Economie

Het eiland Curaçao wil per maand 10.000 toeristen toelaten en hoopt zo de economie weer aan de praat te krijgen. Je moet dan wel een speciale reisverzekering hebben en zijn getest op het coronavirus. Maar bij de GGD kun je voor een test niet terecht. Reden daarvoor is dat de GGD alleen mensen test die klachten hebben. Vakantiegangers hebben dus pech, zo laat een woordvoerder weten.

PCR-test

Wat kan je dan wel doen als je naar Curaçao wil? Zelf ergens een coronatest laten uitvoeren, een zogenaamde PCR-test. Er zijn allerlei labs die dat doen. Al is het de vraag hoe betrouwbaar die zijn. Er zijn namelijk labs die zeggen een speciale validatie te hebben van het RIVM. Maar navraag bij het RIVM leert dat daar vaak niets van waar is. Wil je nu weten welke labs wel betrouwbaar zijn dan is op de website van het RIVM een lijst te vinden. Dus als je wil, is een degelijke coronatest mogelijk.

Bron: BNR radio