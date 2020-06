BNR | Tweede dag op rij onrustig op Curaçao

Voor de tweede dag op rij is het onrustig op Curaçao. Wat begon met frustratie over coronaleningen van Nederland, loopt uit op bredere demonstraties tegen de lokale regering.

Hierbij leidde de onrust tot confrontaties tussen ME-eenheden en demonstranten en waren er meerdere brandstichtingen op het eiland.

De oorzaak van de onrust is dat veel mensen op Curaçao door de coronacrisis hun werk of inkomen hebben verloren, aldus correspondent Oscar van Dam. Demonstranten vinden dat de overheid hen in de steek laat en eisen het aftreden van premier Rhuggenaath.

Onder de eerste demonstranten bevonden zich onder andere medewerkers van de vuilnisverwerker Selikor. Eén van de voorwaarden die Nederland stelde aan financiële steun, was dat ambtenaren en werknemers van overheids-NV’s 12,5% gekort worden op hun salaris. De demonstranten vinden het onterecht dat ook diegene met lage lonen geraakt worden door deze voorwaarden.

In de nacht zijn meerdere vernielingen aangericht, waaronder brandstichting in onder meer verlaten gebouwen en een school. De lokale overheid heeft een avondklok ingesteld als reactie op de demonstraties en onrust.

