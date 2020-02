BNR | Venezuela staat niet te springen om crypto

Detailhandel in Venezuela weigert de staatscryptocurrency, de petro, te accepteren. Wat is daar aan de hand? Herbert Blankesteijn, presentator van BNR’s Cryptocast, zet het voor je uiteen.

Venezuela staat niet te springen om crypto

De petro is een staatscoin waarover steeds tegenstrijdige mededelingen worden gedaan. Hij zou een vaste wisselkoers hebben met de nationale valuta, de bolivar én hij zou gekoppeld zijn aan de waarde van de Venezolaanse olie. Dat kan niet allebei, want de bolivar heeft last van hyperinflatie.

Digitaal fiatgeld

Op welke cryptomunt hij is gebaseerd weet ook eigenlijk niemand: het was ether, was het NEM, was het Dash…? En of het werkelijk een cryptomunt is met een blockchain, of gewoon digitaal fiatgeld, dat is ook al niet duidelijk.

In elk geval zouden dit jaar winkels in Venezuela de petro moeten gaan accepteren. Maar, zeggen de detaillisten nu, hun leveranciers hoeven dat niet en die eisen echt geld, met name dollars. De detaillisten moeten dan de petro inwisselen bij de bank, in eerste instantie voor bolivars. En zoals je ziet aankomen: de bank rekent dan de koers van het moment dat de winkel de petro’s ontvangen heeft.

En met een bolivar die met de dag minder waard wordt, is hij in het verleden dus altijd meer waard geweest en krijg je als winkelier te weinig bolivars voor je petro’s en kun je niet eens je schappen bijvullen. Spannend hoe dat verder gaat want als de regering zijn poot stijf houdt, gaan massa’s winkels gewoon over de kop.

Op de Seychellen een aandeel kopen in unieke automobielen

Het is een samenwerking tussen die beurs en Curioinvest, noem het een investeringsplatform. De eerste auto die daar wordt opgedeeld in tokens op de ethereum-blockchain is een Ferrari F12TDF, Je kunt investeren vanaf een bedrag van 100 dollar en dan profiteer je van de waardestijging van het model – en die kan spectaculair zijn. Op die manier wil de beurs de komende tijd 500 auto’s tokeniseren. Erin rijden kan helaas niet.

En wat niet zo duidelijk is, is of investeren nu al kan. De site van Curioinvest wekt de indruk van wel maar ik krijg ook de mededeling: laat je mailadres achter, dan ben je de eerste die ervan hoort en dan lijkt toch alsof ze nog niet helemaal klaar zijn.

Ten slotte, loont het eigenlijk nog wel om in Bitcoin te investeren?

Daar heeft James Todaro, hij leidt een cryptobedrijf, aan gerekend. Hij vroeg zich af wat het resultaat zou zijn als iemand sinds 1-1-2015 elke dag 1 dollar in bitcoin had geïnvesteerd. Dat zou ruim 1800 dollar hebben gekost … en wil je raden hoeveel het resultaat zou zijn geweest?

En wat zit er in de Cryptocast?

We ontvangen Marius Jansen, een van de oprichters van Deribit, ik denk het grootste en meest succesvolle Nederlandse cryptobedrijf. Marktleider in bitcoin futures en opties, honderden miljoenen waard en op weg naar Panama in verband met de antiwitwasregelgeving. Dus je begrijpt dat we die een hoop te vragen hebben.

