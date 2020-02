Bonaire.nu | Geen Coronavirus op cruiseschip Ms Norwegian

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheid deelt mee dat er geen gevallen van het coronavirus zijn gedetecteerd op Bonaire en ook niet op de schepen die tot en met maandag 10 februari op Bonaire zijn aangemeerd.

Op maandag 10 februari 2020 is het cruiseschip MS Norwegian GEM via Curacao op Bonaire aangekomen met een persoon die aan boord gestorven is. Deze persoon is door een natuurlijke oorzaak gestorven. Via Bonaire wordt het levenloze lichaam naar zijn land vervoerd.

Alle cruiseschepen die Bonaire aandoen moeten een gezondheidsverklaring overleggen met betrekking tot infectieziekten, de zgn. ‘Maritime Declaration of Health (MDH)’. De afdeling Publieke Gezondheid van het openbaar lichaam Bonaire ontvangt de verklaring voordat het schip op Bonaire aankomt. Op grond van dit document overlegt de afdeling Publieke Gezondheid met de medische autoriteit op het schip om de gezondheidstoestand van dat moment op het schip te bekijken. Er wordt ook bekeken of er maatregelen genomen moeten worden.

Dit is conform internationale regelgeving voor wat betreft volksgezondheid en protocollen van cruiseorganisaties. In dit geval hoefden er geen extra maatregelen genomen te worden naast de normale maatregelen die het cruiseschip al genomen had voordat en ook niet nadat het schip de haven van Bonaire binnengevaren is.

Bron: Bonaire.nu