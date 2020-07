Bopec in oktober leeg | Antilliaans Dagblad

Den Haag – In het debat over Koninkrijksrelaties van woensdag heeft staatssecretaris Raymond Knops nog eens duidelijk gemaakt dat Bopec ten dode is opgeschreven.

In oktober zullen alle tanks en leidingen leeg moeten zijn, zei de bewindsman. Wel garandeerde hij opnieuw dat de levering van brandstof voor de energieproductie gegarandeerd wordt.

VVD-Kamerlid André Bosman vroeg Knops of de staat iets kan doen om de werkgelegenheid bij de olieterminal te behouden. ,,Bopec krijgt geen staatssteun”, aldus de staatssecretaris stellig. ,,Behoud van de werkgelegenheid is geen taak voor de landelijke overheid”, zei hij op de opmerking van Bosman dat het eiland nooit een rendabele investering zal kunnen regelen voor het behouden van de banen.

Voor de productie van elektriciteit door ContourGlobal zal de levering van brandstof worden gegarandeerd. Zoals bekend werkt Nederland samen met het openbaar lichaam Bonaire aan een eigen opslagfaciliteit. Knops benadrukte ook dat er een transformatie naar duurzaamheid wordt gemaakt bij de energieproductie.

Bij Bopec zijn geen activiteiten meer, aldus de bewindsman. Wegens de gevaren voor de veiligheid en het milieu moeten de tanks en leidingen uiterlijk in oktober worden leeggemaakt. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport bepaald.

Bosman vroeg ook naar de stand van zaken bij de Bonaire Holding Maatschappij (BHM). Over dit overheidsbedrijf en de verbetering van ‘good governance’ is het nodige te doen, onder andere door een conflict tussen het Bestuurscollege en de interim-bestuurder.

,,Dat is een taak voor de gezaghebber”, zei Knops. ,,Ik heb zojuist bericht gekregen dat er een verslag (van een onderzoek, red.) naar de gezaghebber is gestuurd.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 3 juli 2020