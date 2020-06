‘Bopec moet openblijven’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Er gaat een handtekeningenlijst rond waarin de Bonairiaanse bevolking gevraagd wordt de actie te steunen om Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) open te houden. Daar moet volgens de vakbond Union Sindikal di Boneiru (Usibo) de Nederlandse regering bij steunen.

Want, zo wordt aangevoerd, de Nederlandse regering sprong ook in de bres voor een Nederlandse bank om een faillissement te voorkomen en schiet nu ook KLM te hulp. Verder worden bedrijven op dit moment geholpen vanwege de coronacrisis.

,,Nederland kan niet staan toekijken hoe Bopec doodbloedt terwijl hier meer dan honderd vaders en moeders hun brood verdienen.

In het kader van de gediversifieerde economie is het belangrijk dat de olieopslag behouden blijft. Toerisme, zo blijkt wel, is erg kwetsbaar”, aldus de bond. Het hoeft overigens niet per se om financiële hulp te gaan, zo wordt aangevoerd, als maar hetzelfde bereikt wordt, namelijk het openhouden van Bopec.

Usibo heeft contact gehad met Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) die beloofd heeft voor Bopec te pleiten. Gezaghebber Edison Rijna zal op zijn beurt reageren op een vrijdag door Usibo ingediend plan.

Vorige week is door de bonden Fedebon, Usibo en BPWU informatie gegeven aan de werknemers. Daarbij is uit de doeken gedaan dat er al 250 tot 300 personen die werkten bij onderaannemers hun baan verloren hebben. Bopec bestaat dit jaar 45 jaar en is naast de Salt Company volgens de bonden nog steeds een belangrijke economische pilaar.

Bron: Antilliaans Dagblad