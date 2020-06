CFT | Benoeming van Glenn Thodé in CFT

Willemstad – Dr. Glenn A.E. Thodé is in de ministerraad van 19 juni 2020 benoemd als lid op voordracht van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba per 1 juli 2020. Hij volgt hiermee de heer Herbert Domacassé op, wiens termijn op 1 juli verloopt.

De heer Thodé vervulde diverse functies op Bonaire en Aruba. Hij is sinds 2012 rector van de Universiteit van Aruba. Daarvoor was hij van 2008 tot 2011 gezaghebber van Bonaire: de eerste jaren van het Eilandgebied Bonaire, en vanaf oktober 2010 van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Aan het begin van zijn loopbaan – van 1992 tot 1998 – was Thodé actief als software instructeur en systeembeheerder. Na zijn rechtenstudie vervolgde hij gedurende ruim tien jaar zijn carrière in de academische wereld, waar hij verbonden was aan de Universiteit van Aruba en de Rijksuniversiteit Groningen, onder meer als docent, wetenschappelijk (hoofd)medewerker en waarnemend rector. In 2006 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Glenn Thodé wordt binnenkort bestuurslid van de Stichting Scholengemeenschap Bonaire. Hij is sinds dit jaar voorzitter van de Stichting Nature Trust en sinds 2017 voorzitter van de Electorale Raad (Kiesraad) Aruba. Daarnaast leidt hij vanaf 2014 als voorzitter de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES.

Eerder heeft hij diverse andere maatschappelijke functies bekleed. Zo was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba en voorzitter van de Begeleidingscommissie Evaluatie Consensusrijkswetten Justitie en van de Adviescommissie SGB ter advisering van Staatssecretaris en Minister OCW. Tevens was hij lid van de Evaluatiecommissie Staatkundige Structuur Caribisch Nederland (Commissie Spies).

Voorzitter prof. dr. Raymond Gradus dankt de heer Herbert Domacassé voor de prettige samenwerking en zijn inzet voor het financieel toezicht in Caribisch Nederland. De heer Gradus kijkt uit naar de samenwerking met de heer Glenn Thodé.

Bron: College financieel toezicht