Chauffeur van auto ongeluk op 7 juni overleden

Dit weekend is de chauffeur overleden van een eenzijdig auto ongeluk dat plaatsvond op 7 juni rond half tien ‘s avonds. Een auto sloeg over de kop ter hoogte van Goisco aan de Schottegatweg-Noord, de chauffeur werd daarbij uit de auto geslingerd. Afgelopen zaterdag is de chauffeur in het ziekenhuis alsnog aan de verwondingen overleden. Het betreft het vierde dodelijke verkeersslachtoffer van dit jaar.