Column Den Cayente | Blijf thuis!

Column Arien Rasmijn

Twee weken geleden schreef ik hier dat kalmte en handen wassen de verspreiding van het coronavirus in toom zou houden. Ik moet toegeven dat vooral het behouden van die kalmte vies tegenvalt met alle berichten die over de hele wereld constant binnenkomen. Twee gevallen op Aruba. Geen vluchten meer van en naar Europa. Chaos in de supermarkten en trage opschaling van maatregelen aan de grens en het wordt alleen maar duidelijk dat we ondanks de sussende woorden van de autoriteiten nauwelijks afdoende zijn voorbereid.

Zoveel mensen die niet willen inzien wat de risico’s zijn van direct contact en blijven gaan naar feesten en happy hours. Ze tonen geen symptomen maar het zou zomaar kunnen dat ze al drager zijn. We zullen het wellicht binnen een week of twee, misschien eerder zien. Ik hoop dat het mee zal vallen, maar vrees het ergste.

Heel Italië en Spanje in lockdown. In Nederland, waar onverschilligheid hoogtij heeft gevierd lopen de aantallen op en beginnen IC-units overuren te draaien. Angela Merkel die nuchter aangeeft dat de verwachting is dat tweederde van de Duitse bevolking vroeg of laat aangestoken zal worden. Trump die een reisverbod vanuit Europa naar de VS oplegt en achter de schermen grof geld biedt voor exclusieve vaccins voor de VS. Die vaccins komen in het meeste voorspoedige geval niet eerder dan over 18 maanden volgens deskundigen. Wat tot dan gaat gebeuren weten ook zij niet.

De een zegt dat in de late lente de golf zal zakken om in november nog harder terug te komen. Vrienden sturen mij berichten over lege treinen en straten. Zelf houd ik mijn telefoon inmiddels op slot en rantsoeneer ik mijn consumptie van sociale media omdat ik langzaamaan merk dat het mij allemaal teveel aan het worden is. Ik en mijn vrouw proberen nieuwe routines te verzinnen in deze nieuwe realiteit. De wereld keert langzaamaan in zichzelf en zet zich schrap voor de golf. Maar hier op Aruba houden we een slag om de arm of Semana Santa straks doorgaat of niet.

Inmiddels is er consensus dat het zoveel mogelijk ontzien van het zorgstelsel de beste manier is om deze pandemie aan te pakken. Mensen gaan dood, simpelweg omdat er geen plek is en niet genoeg beademingsapparatuur. Zo ver wil je het niet laten komen maar in steenrijke landen is het de realiteit van elke dag. Als het er op welvarende plekken als Milaan en Bergamo al zo aan toe gaat, hoef je je alleen maar af te vragen hoe het hier op Aruba zou zijn om koude rillingen door je lijf te voelen.

Feit is ook dat wij hier op Aruba tot vandaag niet consequent controleren op temperatuur bij de luchthaven en de cruiseterminal, zoals landen als Taiwan en Singapore al langer doen, waardoor daar het aantal besmettingen tot toe beheersbaar is gebleven. Als Curaçao niet die vijf positieve gevallen op de MS Braemer had gecheckt en bevestigd dan waren ze hier de volgende dag ook uitgestapt zoals op St. Maarten een paar dagen geleden.

Ik zeg niet dat we niets doen. Maar wordt er wel genoeg gedaan om die naderende piek te voorkomen? Waar is de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en contact te vermijden? Want alleen op die manier kan het virus zich minder verspreiden en kan die komende piek worden voorkomen, waardoor het ziekenhuis niet wordt overbelast en alle binnenkomende gevallen goed kunnen worden behandeld.

En waar is de volledige transparantie? Die is vooral nu van cruciaal belang. We weten dat een geval in WEB als consultant werkzaam was en dat dertien personeelsleden in quarantaine zijn geplaatst, maar hoe zit het met het hotel waar hij zat? Die is niet officieel bekendgemaakt. Hoe zit het met de mensen daar aan de frontdesk? Het barpersoneel? Housekeeping? Worden zij niet getest? Waarom mag niemand weten om welk hotel het gaat?

Waarom geen woord over hoe hard en snel onze hotelindustrie wordt geraakt door afzeggingen en de risico’s die toeristen en werknemers lopen daar in die drukke strip? Het bijft bij off the record gefluister zo af en toe, maar vooral veel stilte. Als we de omvang van de situatie niet weten dan kan het publiek ook niet de ernst van de situatie inzien en sneller tot de conclusie komen dat thuisblijven en wellicht opnieuw leren bidden de beste opties zijn voor nu.

Blijf thuis. Houd mensen uit de buurt van je ouders en grootouders. Was je handen. Het zijn dingen die jij en ik zelf in de hand hebben en het kan levens redden. En het zijn beslissingen die nu direct genomen moeten worden. Ik blijf thuis en ik raad je aan dat ook te doen. Sla het kamperen een jaar over. Ga voorlopig niet uit. Niet naar de bar, de sportschool, dat ene feest. Blijf thuis, ook nu er nog maar twee gevallen zijn gemeld.

Want wanneer het wel zo is dan is terugtrekken eigenlijk al te laat. Dit is geen paniek zaaien. Het gaat hier om uit voorzorg handelen en om het redden van mensenlevens. Heb je een chronische ziekte zoals diabetes of hoge bloeddruk, wees dan extra voorzichtig en kijk om naar de oudjes. Was je handen, hou afstand. Werk thuis als het kan. Wees lekker a-sociaal. Airco en Netflix aan en misschien hebben we zelfs een corona-babygolf over negen maanden. See you on the other side…

Bron: Den Cayente

Ariën Rasmijn (1975) is freelance journalist. Naast zijn publicaties in Amigoe en diverse andere media schrijft hij in deze column regelmatig over nieuws en politiek in Aruba. Hij stelt reacties op prijs via: [email protected] Lees meer….