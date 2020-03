Column Den Cayente | Kalmte in tijden van corona

Column Arien Rasmijn

Blinde paniek op sociale media. De ene malloot met followers blaat dat we kost wat kost de vluchten van KLM en TUI moeten beperken. Geen idee hoe en wat, maar het moet gebeuren. De andere gek wil weten waar mondkapjes voor de beste prijs te vinden zijn.

Dan heb je natuurlijk iemand die zelfgebrouwen drankjes met ‘remedi di tera’ verkoopt die roept dat ‘remedi di tera’ het coronavirus kan genezen. Sinds er gevallen zijn gemeld in Nederland komt het allemaal voor veel mensen aan deze kant van de Oceaan wel erg dichtbij. Dat de eerste Arubaanse besmetting net als bij zika en chikungunya hoogstwaarschijnlijk gewoon uit een omliggend land of eiland zal komen, daar denkt niemand natuurlijk aan. Ook niet aan het belang van gewoon uitkijken voor grieperige mensen in de buurt en je handen regelmatig wassen.

Ik zie nog geen run op de botica voor handsanitizer of handzeep. Wel vragen mensen naar mondkapjes omdat ze Chinezen ermee op tv hebben gezien. Niemand die bedenkt dat juist daar de boel helemaal is misgelopen, wie weet juist omdat ze dachten dat mondkapjes zouden helpen. Die dingen werken niet echt. Je krijgt die besmette druppels van de zieke die voor je staat net zo goed op je gezicht en je wrijft het zo in je ogen. Als die zieke nou dat mondkapje zou gebruiken dan was het wellicht een ander verhaal. Je doet er beter aan om gewoon op minimaal twee meter afstand die persoon te vermanen naar huis te gaan en uit te zieken en meteen daarna een kwakje handsanitizer op je handen te spuiten.

Of je kan gewoon je lot accepteren en als je al in redelijke gezondheid verkeert dan ben je twee weken later waarschijnlijk met minimale symptomen uitgeziekt en kun je je ‘I survived the coronavirus’ T-shirt bestellen. Ben je echter wat ouder of dikker, of heb je een chronische aandoening, dan moet je uitkijken. Voor die mensen vooral moeten zoveel mogelijk middelen vrijgehouden worden en niet voor mensen die op zich fit genoeg moeten zijn om een griep te doorstaan maar die gek zijn gemaakt door WebMD.

En voor iedereen geldt; haal alsjeblieft die griepprik zo gauw de nieuwe lading binnenkomt. Het kost je niks en je bewijst ons allemaal, maar vooral ook jezelf een grote dienst. Raak in ieder geval niet in paniek en laat je alsjeblieft niet gek maken door idioten op Facebook. Corona is er nog niet maar zal ongetwijfeld en sneller dan je verwacht hier zijn en wellicht ook elk jaar terugkomen, net als de normale griep.

Het enige wat je echt zelf in de hand hebt is hoe je door gezond eten en bewegen je weerstand op peil houdt, je hoofd koel houdt, preventief handelt en een handsanitizer uitkiest die alsjeblieft niet te sterk naar goedkope parfum stinkt. Wees in godsnaam niet zo iemand die stinkende handsanitizer gebruikt. Zulke mensen kunnen voor mijn part echt de ziekte krijgen.

Bron: Den Cayente

Ariën Rasmijn (1975) is freelance journalist. Naast zijn publicaties in Amigoe en diverse andere media schrijft hij in deze column regelmatig over nieuws en politiek in Aruba. Hij stelt reacties op prijs via: dencayente@gmail.com. Lees meer….