Column Den Cayente | Wat zijn de mogelijke gevolgen voor Aruba nu de pleuris uitbreekt?

OK, dus 2020 is amper begonnen en het lijkt erop dat de Derde Wereldoorlog gaat uitbreken. Om zijn impeachment te verstoren heeft Donald Trump de nummer twee van Iran, iemand waar de meesten van ons hiervoor nooit van hadden gehoord, met drones – ironisch genoeg weapon of choice van Barack Obama – opgeblazen in Irak.

Het is code rood in de grote Amerikaanse steden in afwachting van potentiële aanslagen en ook Europa houdt het hart vast voor een mogelijke vluchtelingenstroom, mocht de pleuris uitbreken. Good job, Mr. President! Lekker bezig. Ondertussen heeft Iran tientallen raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in buurland Irak. Het lijkt erop dat de-escaleren alleen maar moeilijker wordt vanaf nu.

Hier op Aruba hebben we te maken met onze eigen issues, maar in het licht van een mogelijke nieuwe Grote Oorlog (op sociale media wordt er alleen maar over gegrapt met memes, maar zelfs daarin is een gezonde dosis angst voelbaar bij een generatie die nooit echte oorlog heeft gekend) lijkt het hier paradijselijk rustig. Voorlopig althans. Want ook voor Aruba kan een oorlog grote gevolgen hebben.

Laat mij allereerst vooropstellen dat het niet mijn intentie is om paniek te zaaien, maar ik kan me voorstellen dat een hoop van mijn lezers ook wel over de nodige scenario’s en risico’s hebben nagedacht. Allereerst voor wat betreft het toerisme vanuit onze belangrijkste markt. Je kunt je altijd afvragen hoe veilig Amerikanen zich zouden voelen met het idee van vakantie in oorlogstijd. Nu al worden ze door de lokale consul opgeroepen om zich gedeisd te houden op Aruba.

Daarnaast zou het zomaar kunnen dat een aanslag hier, of op een ander eiland waar veel Amerikanen komen, wordt gepleegd. Dan hebben we in een klap een groot probleem. Natuurlijk kan je niet op alles voorbereid zijn, en in de afgelopen maanden zijn tal van maatregelen getroffen, met name in verband met het indammen van de stroom van Venezolaanse vluchtelingen. Maar laten we eerlijk zijn, hoeveel heeft ons land in de afgelopen dertig jaar écht geïnvesteerd in staatsveiligheid? Hoe ver achter zijn we?

Dan heb je ook de brandstofprijzen. De regering heeft slim (en met de nodige mazzel) voor een jaar goed kunnen hedgen, maar wat staat ons daarna te wachten? Mocht een langdurige oorlog ook de olievoorraden in die regio destabiliseren dan zijn er weinig opties over want de olieproductie in Venezuela, het land met de grootste olievoorraad ter wereld, ligt al heel lang op zijn gat. Dus je kunt een beetje aan je water voelen dat de prijzen heel snel en heel hard omhoog gaan schieten.

Maar misschien ligt er ook een kans voor de heropening van de raffinaderij in San Nicolas, hoewel deze schroothoop een enorme investering vereist. Mocht het Aruba lukken om een oliemaatschappij alsnog zo gek te krijgen om naar San Nicolas te gaan dan doet het er goed aan als extra voorwaarde te stellen dat er tegen korting brandstof kan worden ingekocht bij de operator voor de hele duur van de lease.

Ik heb zelf altijd een houding gehad dat hier blijven uiteindelijk toch beter zou zijn dan in de VS of Europa te wonen. Wij klagen hier – terecht – over polarisatie, corruptie en armoede. Maar in die contreien ben je, zeker nu, je leven niet veilig. Maar ook die mindset is naïef. Overal kan iemand heel veel schade aanrichten. Je hoeft er echt niet elke dag aan te denken, maar een beetje vooruitdenken en proactief handelen zou levens kunnen redden. Wie zonnepanelen heeft of een kleine cunucu in de tuin heeft al een oorsprong.

We gaan in ieder geval bijzondere tijden tegemoet.

Ariën Rasmijn (1975) is freelance journalist. Naast zijn publicaties in Amigoe en diverse andere media schrijft hij in deze column regelmatig over nieuws en politiek in Aruba. Hij stelt reacties op prijs via: [email protected] Lees meer….