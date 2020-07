Column Youp | Hannah for President

Op welke datingsite hebben Henk Krol en Henk Otten elkaar gevonden? Of is het via versleutelde criminelentelefoons gegaan? Zou zomaar kunnen. De ene Henk heeft in zijn vorige partijtje met zijn handen in de clubkas gezeten en de andere heeft in een vorig leven vergeten om pensioenpremies af te dragen. Lekker spul dus. Ik zou de heren willen aanraden elkaar goed in de gaten te houden. Anders wordt hun politieke geleuter wel een erg dure hobby.

Toen ik ze deze week samen op tv zag schoot me maar een ding te binnen: Peppi & Kokki. Zal er iemand te vinden zijn die op dit snuggere duo gaat stemmen? En zal Geert Dales zich nog bij deze twee minkukels aansluiten? Zodat er sprake is van een geriatrisch supertrio. Ik hoop het maar. Dan valt er bij de komende verkiezingscampagnes tenminste nog wat te lachen.

Hoewel dat nu ook wel lukt. Ik zag de Volendamse Mona Keijzer zichzelf bij Op1 aanprijzen en dat was ronduit hilarisch. Ze wil lijsttrekker voor het CDA worden en uit haar goed gebekte muiltje kwam een voorgebakken palingsound die zijn weerga niet kent. Alleen toen het over racisme ging raakte ze het spoor volledig bijster. Ze durfde het niet te zeggen, maar wat haar betreft kan Piet niet zwart genoeg zijn. En dat in een tijd waarin zelfs Mark Rutte, de langzaamste leerling op dit gebied, heeft toegegeven dat hij wat Zwarte Piet betreft om is. Hij kan zich in elk geval voorstellen dat mensen zich eraan storen. Hij moet alleen zijn achterban nog omlullen. En dat kan even duren.

Maar hij draagt bij zijn wekelijkse bezoekje aan de koning nog geen T-shirt met de tekst Zwarte Piet is racisme. Actrice Hannah Hoekstra had dat shirtje afgelopen week wel aan toen ze bij Lex & Max mocht aanschuiven bij de zogenaamde uitblinkerslunch. Ik vond dat zeer geestig. Vooral omdat allerhande bangeriken er schande van spraken. Volgens hen mag je de koning daar niet mee confronteren.

Lazer toch op, dacht ik, daar moet je de koning juist mee wakker schudden. En ik ben bang dat Willy en Max het hartstikke grappig vinden als iemand een beetje afwijkt van het veel te stijve protocol. Ze zijn ouders van drie gezond puberende dochters dus het zal daar thuis wel eens over racisme gaan. Ik vrees ook dat die meisjes vinden dat hun ouders niet meer in die belachelijke Gouden Koets met zijn slavenafbeeldingen kunnen stappen. Ik kan de dames geruststellen: dat gaat ook niet meer gebeuren. Die restauratie duurt niet voor niks zo lang.

Wat ik ooit aantrek als ik op Huis ten Bosch een vorkje ga prikken met ons koninklijke setje? Een T-shirt met Hannah for President. Hoewel? Ik denk dat ik gewoon op mijn gympies ga. Zonder tekst op mijn shirt. Maar dan vraag ik de koning wel na het voorgerecht of zijn dure speedboot van twee miljoen al bij zijn Griekse stulpje ligt. Als dat zo is dan is het misschien een idee om met dat kreng in die contreien vluchtelingen te gaan redden. Vooral die kinderen die we daar in mensonterende kampen aan hun radeloze lot overlaten. Daar hebben we een snelle boot voor nodig. En een beetje lef. Ik denk dat onze vorst wel in is voor een risicovol verzetsavontuurtje. Al is het maar omdat hij zich ook doodschaamt voor ons parlement dat afgelopen week glashard stemde tegen het in ons bulkende land opnemen van deze arme stumperds. Wat zijn we toch een meedogenloos klotevolk. Waarom komt daar geen opstand tegen? In plaats van dat we bij de koffieautomaten laf lullen over de moeilijke positie waarin Wilfred Genee zich heeft gemanoeuvreerd.

Maar die opstand gaat er niet komen. En waarom niet? Omdat ons land bestaat uit veel te veel Henkies Otten en Krol. Plus miljoenen Mona Keijzers. Die geven precies aan wie we als volk zijn.

Ik schreeuw nog een keer: het gaat om kinderen. Ik herhaal: kinderen! En later niet zeggen: Wir haben es nicht gewusst!

Bron: NRC Handelsblad