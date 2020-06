Column Youp | Veronica in fight

Deze week liep ik in de snikhitte met een mondkapje. Niet dat ik bang ben voor dat virus. Dat heb ik half maart al verslagen. Samen met zorgverleners die mij daar met gevaar voor eigen leven bij geholpen hebben.

En die daar van ons een heel mooi applausje voor hebben gekregen. Zo mooi. Zo ontroerend. En wat extra geld? Amper.

Na heel veel zeuren en zeiken hebben we ze deze week eindelijk een miezerig rooitje per persoon gegeven. Maar de gulle coalitie kon het niet over het hart verkrijgen om deze al jaren onderbetaalde mensen echt structureel uit hun financiële nood te helpen. Het is geen KLM.

We hadden toch al voor ze geklapt? Zelfs de koning en zijn gezinnetje hadden staan applaudisseren voor de ‘helden van de zorg!’ Terwijl de koning toen hartstikke druk was met de aankoop van zijn speedbootje van twee miljoen. Dus het was heel aardig dat hij toch nog even tijd maakte. Als we hem maar nooit gaan korten!

Maar waarom liep ik wel met dat mondkapje? Uit angst voor Arie Boomsma. Ik ben doodsbang dat Arie mij ziet lachen. Dan trekt hij namelijk onmiddellijk zijn conclusies. Ik lach namelijk bijna alleen maar om verkeerde humor. Humor die niet past in de huidig tuttige tijdgeest. En iedereen weet: de beste grappen groeien aan de rand van het ravijn.

Maar als Arie mij hoort of ziet lachen om een foute mop dan ben ik de Sjaak. Of sterker nog: als hij mij iets seksistisch hoort vertellen, dan luidt hij onmiddellijk de fatsoensklok. Dan gaat hij samen met ene Norbert ter Hall adverteerders bellen. Dat ze alle geplande commercials rond mijn komende oudejaarsconference moeten schrappen. Omdat ik een racistische homofoob ben. Wie Norbert ter Hall is? Een doodenge deugneus eerste klas, die tachtig jaar geleden een bloeiende carrière had kunnen maken bij een zekere partij. Samen met onze Arie uiteraard.

Deze twee fatsoensrukkers zijn na de verkeerde grap van Johan Derksen bedrijven gaan vragen te stoppen met adverteren rond Veronica Inside. Hoe komen we eigenlijk aan Arie? Ik weet dat hij ooit begonnen is bij de EO met het programma Veertig dagen zonder seks! Zijn vrouw schijnt naar die tijd vaak terug te verlangen. En sindsdien draaft hij een paar keer per week door het beeld. Bij praatshows, in commercials, in internetfilmpjes. En Arie deugt. Aan alle kanten deugt-ie. Jezus Christus wat deugt onze Arie. Hij is de opperbevelhebber van het almaar uitdijende gutmenschenbataljon.

Ik begreep dat hij ook vergevingsgezind is. Had hij Johan Derksen eerst aangeklaagd als racist, twee dagen later zei hij dat Johan in zijn ogen dat niet is. Wij weten dat al twintig jaar. Johan is gewoon de cliniclown van een Drents bejaardenhuis met regelmatig een totaal verkeerde grap. Maar wel een leuke grap. En die gereformeerde inktlap van een Boomsma heeft gewoon geen gevoel voor humor.

Inmiddels is de storm rond Veronica Inside bijna gaan liggen. Hoewel? Het programma verdwijnt dankzij Arie en die gluiperige Norbert keurig van de buis. Goed gedaan jongens. Namens heel Nederland hartelijke dank! En ook God is trots op jullie!

Zielig voor die Gijp en Derksen? Nee hoor, die twee redden zich wel. Voor die presentator wordt het moeilijker. Althans dat hoop ik. Als ik die Wilfred Genee over een jaar met een Daklozenkrant voor een Albert Heijn zie staan krijgt hij van mij geen cent. Zoals ik ook de Appie voorlopig niet meer in ga. Burgerlijke fatsoensrakkers.

Als ik deze grootgrutter was zou ik oudejaarsavond niet adverteren. En Bavaria moet ook uitkijken. Ik heb een beetje ervaring met bier.

Gaat de conference überhaupt door? Maakt u zich geen zorgen. U denkt toch niet dat ik voor een handvol mensen in een zaaltje ga spelen terwijl een paar honderd meter verderop de hoeren liggen te rammen en te rimmen? Een knappe Rutte die mij nog tegenhoudt. Waar ik het doe? Is de Dam een idee? Daar zijn ze niet zo streng!

Bron: NRC Handelsblad