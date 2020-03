Column Youp | Zinloos weekend

Afgelopen zaterdagavond was ik in het gemoedelijke en gezellige stadion van de voetbalclub Heerenveen die tegen Ajax speelde. In de rust had de thuisclub met minimaal 3-0 voor moeten staan, maar dat deden ze niet. Domweg omdat ze de kansjes er niet in schoten. Na rust deed Ajax dat wel. Einduitslag: 1-3. Wat me opviel? Dat de Friezen me na afloop de hand schudden en feliciteerden met de overwinning. En ze wensten ons succes in de rest van de competitie.

Even waande ik me op een andere planeet. Zoveel vriendelijkheid, zoveel beleefdheid, zoveel fatsoen. We schudden handen. Omdat dat nog mocht.

Op dat moment wist ik nog niet dat ik bij de laatste voetbalwedstrijd van dit seizoen was. Want als ik alle pessimisten moet geloven is de competitie voorbij. Het is voor bij. Over en uit. En niet alleen de voetbalcompetitie. Alles is klaar. Het Songfestival, de Formule I, het hockey, het korfbal, het hazewindhondenrennen en de nieuwe sport waarbij honden een door hun baas gegooide frisbee moeten vangen. Maar ook het kitesurfen, de sierpapegaaiententoonstelling, de parkietenparade, de diverse muziekconcoursen, talentenjachten en Indoor Brabant waardoor die arme paardjes voor de kat zijn viool al die ingewikkelde zijstapjes uit hun hoofd hadden geleerd, het gewichtheffen, het kogelslingeren voor senioren, het schaakboksen en pedel. Wat dat is? Dat is het nieuwe kakkersbadminton voor mensen die squash te vermoeiend vinden.

Maar ook het pedel wordt afgelast. Net als het roeien, het kanoën, het peddelen in een kajak en het oerdomme hardlopen natuurlijk. Althans de wedstrijden. De tafelvoetbalcompetitie is afgelast, net als het WK sjoelbakken, het illegale dwergwerpen, de diverse bodybuildingpotjes zowel bij de dames als de heren en natuurlijk het sensationele veldrijden waarin mannen en vrouwen zich door de modder worstelen. En ook de diverse dartswedstrijden. Noem een sport en hij gaat niet door. Jammer. Oprecht jammer, maar alle deelnemers tonen uiteraard begrip. Gezondheid gaat voor alles.

Maar nu? Wat moeten wij? De sportbeoefenaars en de fanatieke supporters, die hun familie en vrienden al juichend een hart onder de riem steken. Wij moeten niks. Wij dolen doelloos thuis. Geen idee wat we moeten. Gestaag grutten we ons neus leeg. Zapzoeken op Engelse zenders naar een of ander onbelangrijk middenmootpotje. De sport doet er niet toe. We zien wat honden rennen door een hal. Opgejut door eenzame vrijgezelle peuzelwijfjes. De honden moeten door een pijp rennen en een scheidsrechter in een stofjas blaast op de raarste momenten op een fluitje, Ondertussen kom ik erachter dat de musicals ook zijn afgelast. Alle musicals van Albert. Misschien een idee voor een musical.

De wereld staat stil. Ik kan tv kijken en naar nationale virusdeskundigen gaan luisteren, maar ik kan geen virusdeskundige meer zien. Laatst wenste ik ze zomaar op een zwart moment allemaal een virus. Het schoot mijn boze hoofd uit. Ik schrok van die gemene gedachte en nam alles onmiddellijk terug. Maar, dacht ik toen ik bij zinnen was, ze mogen wel iets minder op tv. Ze zijn er nu vaker op dan Peter R. de Vries en Eus samen. En ze zeggen stuk voor stuk wat we al weken weten. Daarbij vertrouw ik die Ab Osterhaus niet. Die had tien jaar geleden toch belangen met die Mexicaanse griep? Iets dat hij toen zo hard ontkende waardoor ik helemaal zeker wist dat het niet deugde. Zinloze vaccins die we van zijn bedrijfje moesten kopen. Ach ja. Handel.

Gelukkig kwam er ook nog wat humor in deze diep donkere dagen langs. Babel zit bij het Nederlands Elftal. De winterschilder van Oranje. Dit seizoen heeft hij behalve een wekelijks wisselend vuurtorenhoofd niks laten zien. Waarom is hij geselecteerd? Dat lijkt mij een goede vraag. Die ik maar eens aan de bondscoach heb gesteld. Die moest lachen. Jij bent toch van de humor Youpie, lachte Ronald. Waarna hij uitlegde dat het een erekwestie is. Een geintje. Die EK – en dat weet namelijk iedereen – gaan helemaal niet door. Hij had voor mij ook nog een verrassing: volgende week word ik geselecteerd!

