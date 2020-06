Column Zambesi revisited | De opmerkelijke interventie van mr. Frans V. in de Zambesi-strafzaak vanuit een andere invalshoek bezien (1)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Er verschenen tot enige jaren geleden nog met een zekere regelmaat berichten in de social media over de zeer geruchtmakende uit 2010 stammende Zambezi-strafzaak. De toenmalige op Bonaire gevestigde rechter commissaris mr. Frans V heeft in die zaak een zeer opmerkelijke rol gespeeld.

Hij besloot dat een strafrechtelijk onderzoek naar twee Bonairiaanse politici dat in 2009 was opgestart en toen nauwelijks negen maanden had geduurd “vanwege te lange duur en te veel media-aandacht” binnen vijf maanden moest zijn afgerond. Een op zijn zachtst gezegd zeer merkwaardige reden voor het ingrijpen in een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Het had er de laatste tijd even de schijn van dat deze toentertijd zeer geruchtmakende zaak definitief in de doofpot was beland.

De Zambezi-zaak kwam echter onlangs weer in het nieuws door twee zeer de aandacht trekkende artikelen in het Antilliaans Dagblad die door de Knipselkrant werden overgenomen (bijlage 1).

De Zambezi-zaak kwam daarna weer in het nieuws door een actie die door nationaal ombudsman R. van Zutphen en advocaat mr. Knoops in de lokale kranten werd aangekondigd (bijlage 2).

De actie van van Zutphen en Knoops was bedoeld om voor Ramoncito B, een van de hoofdpersonen uit de van 2010 daterende geruchtmakende Zambezi-zaak, te pleiten voor een schadevergoeding.

Dat is hoogst opmerkelijk. Want het is bekend dat mr. Knoops reeds in 2016 een miljoenenclaim voor Ramoncito B. zou indienen bij de Nederlandse overheid.

6 sep. 2016 – Knoops Advocaten bereidt een miljoenenclaim voor tegen de Nederlandse staat namens twee politici van Bonaire, schrijft de Volkskrant.

Lees: Politici Bonaire bereiden miljoenenclaim voor tegen Nederlandse Staat

Ik ben er zeker van dat de Nederlandse Staat er alles gelegen was de Zambesi-doofpot potdicht te houden. Ik vermoed dat de Staat, ondanks de wetenschap dat die schadeprocedure niet per se een bij voorbaat voor Booi cs gelopen race was, slechts kort en vooral “pro forma” een tijdje heeft geaarzeld. Maar er zal vervolgens diep in de buidel zijn getast. Want men besefte zeer wel dat een schadeprocedure, ook als de Staat in het gelijk zou worden gesteld, het nadeel had van hernieuwde en bepaald ongewenste aandacht voor de Zambezi-zaak.

Er zou niet alleen ongewenste aandacht uitgaan naar de onwettige interventie in een lopend strafrechtelijk onderzoek door rechter commissaris mr. Frans V; maar ook ongewenste aandacht voor de prestigieuze staatsmaatschappij die mr. Frans V met zijn interventie voor ernstig imagoverlies had behoed.

De vele miljarden die men er nu voor over heeft om die staatsmaatschappij op de been te houden, geeft het belang aan dat men altijd aan deze staatsmaatschappij heeft gehecht.

Men wilde deze prestigieuze staatsmaatschappij behoeden voor ernstige imagoschade. Imagoschade vanwege het mogelijk aan het licht komen van betrokkenheid van de betreffende staatsmaatschappij bij het strafrechtelijk onderzoek naar corruptie dat tegen twee Bonairiaanse politici was opgestart.

Het zou ongetwijfeld zijn gelukt deze zaak definitief in de doofpot te houden, ware het niet dat mr. Frans V zo overmoedig was geweest zich in diezélfde periode te laten “ompraten” door de foute advocaat mr. Ruben D. Mr. Ruben D was eerder vanwege fraude tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. Hij zou volgens bevriende bronnen ook bij een andere schimmige zaak betrokken zijn geweest, waaruit hij echter de dans wist te ontspringen.

Op zich al opvallend dat een rechter van wie men de hoogste onpartijdigheid verwacht, zich door een consiglieri-achtige advocaat als mr. Ruben D laat aansturen.

De door mr Ruben D “omgepraatte” en het arbitrageproces “ingeparachuteerde” rechter mr. Frans V, was door mr. Ruben D echter voorbestemd om in de arbitragezaak als zijn buiksprekerspop op te treden. Het zal blijken dat mr. Frans V in alle opzichten aan de verwachtingen van mr. Ruben D heeft voldaan en die verwachtingen misschien zelfs heeft overtroffen.

Dat er voor die door “ompraten” bereikte prestatie een tegenprestatie werd verwacht, ligt voor de hand.

Er waren geen getuigen die een voor mr. Ruben D compromitterende verklaring konden afleggen, maar er is wel onweerlegbaar indirect bewijs voor het feit dat deze zaak stinkt: Mr. Frans V stelt in zijn arbitraal eindvonnis “ geen aanwijzingen te hebben gezien van onrechtmatig handelen door de cliënten van mr. Ruben D”. Dit staat haaks op de werkelijkheid, want er zijn zelfs meerdere onweerlegbare voorbeelden van het tegendeel. Om één niet te weerleggen voorbeeld te noemen:

Mr. Frans V heeft door het overvloedig bewijsmateriaal zich gedwongen gezien in een van zijn tussenvonnissen expliciet vast te leggen dat de cliënten van mr. Ruben D een aan mij toebehorende generator ter waarde van NAF 50.000.00 naar hun nieuw onderkomen aan de Kaya Flamboyant hadden meegenomen.

Zo’n generator is niet bepaald een apparaat dat men als een handboor in een tas meeneemt. Aan deze diefstal gaat planning en logistiek vooraf. Zo’n diefstal, want dat ís het, kan men niet luchtigjes afdoen als uitgestelde betaling. Dat is wat mr. Frans V er in zijn opperste (on)wijsheid van wenst te maken.

Er is ook onweerlegbaar bewijs dat de cliënten van mr. Ruben D de statuten van de maatschap hebben gemanipuleerd.

Dit zijn slechts een paar van de véle voorbeelden van onrechtmatige daden die door de cliënten van mr. Diaz zijn gepleegd. Onrechtmatige daden waarvan mr. Frans V, opmerkelijk genoeg, beweert er géén gezien te hebben.

Het kan als men de meer dan vijftien andere voorbeelden van opzettelijke foute arbitrale besluiten aanhaalt, onmogelijk ontkend worden dat mr. Frans V, via zijn “opdrachtgever” mr. Ruben D, bij corruptief handelen betrokken is geweest.

Onmogelijk ontkend worden…..?

De foute rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben, met de hulp van de door mr. Frans V ingeschakelde liegende advocaat mr. F alles onder het tapijt weten te vegen. Herhaald verzoek om een door mr. Ruben D stiekem aan de hem (mr. Ruben D) schatplichtige mr. Frans V toegespeelde akte aan forensisch onderzoek te onderwerpen, werd met ongeloofwaardige argumenten door die rechters afgewezen. En dat terwijl die akte op zo’n stuntelige manier was gemanipuleerd dat zelfs een zwak begaafde aan zijn echtheid zou hebben getwijfeld.

Het zou als het allemaal niet zo diep triest was, lachen geblazen zijn over zo veel rechterlijk ongein.

Er zal een aparte column aan deze akte worden gewijd.

Maar het is achteraf allemaal makkelijk verklaarbaar: Mr. Frans V waande zich na zijn interventie in de Zambezi-zaak onkwetsbaar en zal daarom zonder aarzelen akkoord zijn gegaan met de door mr. Ruben D. aan hem gedane voorstellen.

Ik heb het boos vermoeden dat de vermeende deal die mr. Frans V met mr. Ruben D had gesloten, hem geen windeieren zal hebben gelegd. De schade die ik namelijk door het frauduleuze optreden van mr. Frans V heb opgelopen was aanzienlijk; schade voor mij was winst voor de cliënten van mr. Diaz. Zowel in de bovenwereld als in het criminele milieu geldt dat partijen “eerlijk de behaalde winst uit zo’n deal met elkaar delen”.

In een van de volgende columns zal ik uit de doeken doen hoe mr. Ruben D er in was geslaagd om tegen alle procedurele regels in en volledig tegen mijn wil ingaand, mr. Frans V als arbiter het arbitrage proces in te parachuteren. Mr. Frans V heeft in dat arbitrageproces als de mol van mr. Ruben D gefungeerd; het vlees geworden paard van Troje dat in triomf zijn machtsmisbruik ventileerde.

Het is nauwelijks te volgen: eerst een beslist illegale interventie waardoor een strafrechtelijk onderzoek dat nauwelijks op gang was gekomen, werd getorpedeerd; vervolgens een optreden als arbiter dat meer dan een dozijn bizarre leugenachtige besluiten zou opleveren. Besluiten die van wege hun bizarheid alleen door lieden die een deel van hun grijze hersencellen kwijt zijn geraakt, worden geloofd.

Mr. Frans V had het geluk dat de rechters die werden aangewezen om zijn zaak te behandelen, zowel in Eerste Aanleg als in Hoger Beroep en in de daaraan voorafgegane procedures, steeds bereid waren om mr. Frans V uit de wind te houden.

Er was niets mis met de grijze hersencellen van die rechters; zij het dan dat ze nét voldoende van die cellen hadden om het tot rechter te kunnen schoppen. Deze rechters besloten doelbewust hun integriteit voor de redding van hun collega mr. Frans V op te offeren.

En dat gaat o zo gemakkelijk als je nooit mag worden tegengesproken; zelfs niet als je mocht beweren dat de aarde zo plat is als een pannenkoek. Zo kon het dan ook gebeuren dat een getuige die misschien uit de school zou kunnen klappen, onverbiddelijk werd geweerd; dat leugens zonder omhaal van woorden tot waarheid werden verklaard; dat het verzoek om een akte die bewijsbaar was gemanipuleerd aan forensisch onderzoek te onderwerpen, resoluut werd afgewezen.

Het heeft er meer dan de schijn van dat vooraf is afgesproken dat mr. Frans V, coûte que coûte uit de wind zou worden gehouden.

De conclusie die men uit deze editie 3 van de column “Zambesi revisited” mag trekken:

De Nederlandse rechter voor wie geldt dat hij/zij ALTIJD en onder alle omstandigheden geacht wordt onafhankelijk en integer te zijn, blijkt wanneer het hem/ haar uitkomt, bereid te zijn zich aan alle integriteitsschendingen schuldig te maken.

Maar alvorens af te sluiten terug naar waar het om begonnen was: de opmerkelijke actie van nationaal ombudsman mr. R van Zutphen en topadvocaat mr. G Knoops.

Het ging de heren uiteraard niet om zo maar een schadevergoeding voor de reeds dik voor schade vergoede Ramoncito B.

Ik vermoed dat de heren tot de conclusie waren gekomen dat als zij het zo zouden kunnen spelen dat ook op Bonaire zou worden vastgesteld dat Ramoncito’s handen in de Zambezi-zaak net zo vrij van zonden waren als die van een pas geboren Bonairiaans baby’tje, dat voor zijn weldoener mr. Frans V. de mogelijkheden zou openen om nog durante vitam zalig te worden verklaard.

Redelijk toch! Want zonder de onvolprezen interventie van mr. Frans V had de Zambezi-zaak voor Ramoncito best vervelend kunnen aflopen.

Schotte en Heyliger zouden als ook zij het geluk hadden gehad een nét zo integere rechter te treffen als mr. Veenhof en als dezelfde integere rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hun pad hadden gekruist, die ik op mijn pad was tegengekomen, hun zaak heel anders had kunnen aflopen. Zij zouden in dat geval niet jarenlang in de “geborgenheid” van de gevangenissen van Caribisch Nederland hun dagen hoeven te slijten.

Want die integere rechters weten immers dat het aan hún en alleen aan hún is om te beslissen wat integer en rechtvaardig is. Dat het aan hún en alleen aan hún is te besluiten wanneer het opportuun is integer en rechtvaardig te zijn.

Wordt vervolgd.

