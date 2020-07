Column Zambesi revisited | De opmerkelijke interventie van mr. Frans V. in de Zambesi-strafzaak vanuit een andere invalshoek bezien (3)

Column door dr. Jose M. Eustatia

De verlate, maar niet minder opmerkelijke excuses van het OM aan oud politicus en ex-verdachte in de Zambezi-zaak Ramoncito Booi. Het is bij mijn beste weten nog nooit eerder voorgekomen dat aan een verdachte die mede door gebrek aan bewijs werd vrijgesproken, zowel een schadevergoeding werd uitgekeerd en openlijk excuses aangeboden.

Men mag zich afvragen wat de aanleiding is voor deze juridische klucht, waarvan het door het OM aangekondigde laatste bedrijf nog moet volgen.

Er verschenen tot enige jaren geleden nog met een zekere regelmaat berichten in de social media over de zeer geruchtmakende uit 2010 stammende Zambezi-strafzaak.

De toenmalige op Bonaire gevestigde rechter commissaris mr. Frans V heeft in die zaak een zeer opmerkelijke rol gespeeld. Hij besloot dat een strafrechtelijk onderzoek naar twee Bonairiaanse politici dat in 2009 was opgestart en toen nauwelijks negen maanden had geduurd “vanwege ongewenst lange duur en te veel media-aandacht” binnen vijf maanden moest zijn afgerond. Een op zijn zachtst gezegd zeer merkwaardige reden voor het ingrijpen in een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Feit is dat de toenmalige officier van Justitie mr. Mario Angela, bij mijn beste weten thans advocaat generaal bij het Openbaar Ministerie van Curaçao, zich zeer kritisch heeft uitgelaten over de interventie van mr. Frans V in de Zambezi zaak.

Volgens mr. Angela zou rechter commissaris mr. Frans V met zijn interventie het strafrechtelijk onderzoek tegen de heer Booi en el Hage hebben “getorpedeerd”.

Het is een niet te ontkennen feit dat zonder de onwettige interventie van mr. Frans V in het lopend Zambezi- strafrechtelijk onderzoek, de strafzaak voor de heren Booi en El Hage heel anders had kunnen aflopen. Het is dan ook nauwelijks te behappen dat de huidige officier van justitie mr. Ter Steege, tien jaar nadat toentertijd officier mr. Angela zo vernietigend over de interventie van mr. Frans V had geoordeeld, bereid is excuses aan de heren Booi en el Hage aan te bieden.

Hoofdofficier mr. Ter Steege haalt zonder enige verwijzing naar de interventie van mr. Frans V, het boetekleed uit de mottenballen. Alleen de in dit soort boertige kluchten obligate pek en veren ontbreken.

Feit is dat de heren Booi en El Hage alle geluk van de wereld hebben gehad de “integere” rechter commissaris mr. Frans V op hun pad te treffen. Zij zijn deze integere rechter dan ook veel dank verschuldigd. Want mr. Frans V heeft met zijn onwettige interventie in de lopende strafzaak tegen Booi en el Hage, het verloop van dat onderzoek definitief doen kantelen.

We gaan zowel in dit Zambesi revisited deel 3 als in het hierna volgende deel 4 nader in op deze op aandrang van de heren Booi, Knoops en out of all people de nationale ombudsman mr. Reinier van Zutphen geïnitieerde juridische KLUCHT.

Het had er de laatste tijd even de schijn van dat de toentertijd zeer geruchtmakende Zambezi-zaak definitief in de doofpot zou belanden. De Zambezi- zaak kwam echter onlangs weer in het nieuws door twee de aandacht trekkende artikelen in het Antilliaans Dagblad. Deze artikelen zijn door de Knipselkrant overgenomen (bijlage 1 onderaan).

De Zambezi-zaak kwam daarna wederom in het nieuws door de eerder genoemde actie die door nationaal ombudsman R van Zutphen en advocaat mr. Knoops in de lokale kranten werd aangekondigd (bijlage 2 onderaan).

De actie van mr. R van Zutphen en mr Knoops was bedoeld om voor de heer Ramoncito Booi, een van de hoofdpersonen uit de van 2010 daterende geruchtmakende Zambezi-zaak, te pleiten voor een excuus en indien mogelijk ook een schadevergoeding.

Dat is hoogst opmerkelijk. Want het is bekend dat mr. Knoops reeds in 2016 een miljoenenclaim voor Ramoncito B. zou indienen bij de Nederlandse overheid.

6 sep. 2016 – Knoops Advocaten bereidt een miljoenenclaim voor tegen de Nederlandse staat namens twee politici van Bonaire, schrijft de Volkskrant.

Politici Bonaire bereiden miljoenenclaim voor tegen Nederlandse Staat.

Bron: www.volkskrant.nl (voor de lezers die de link niet kunnen openen: https://www.knipselkrant-curacao.com/vk-politici-bonaire-bereiden-miljoenenclaim-voor-tegen-nederlandse-staat, KKC red)

Ik vermoed dat de Nederlandse Staat er alles aan gelegen was de Zambezi-doofpot potdicht te houden. Het is niet voor niets dat wanneer men een notoire veelprater als vVan Raak, over deze zaak benadert, hij in alle talen die hij machtig is, zwijgt.

Ik vermoed dat de Staat, ondanks de wetenschap dat die schadeprocedure niet per se een bij voorbaat voor Booi cs gelopen race was, slechts kort en vooral “pro forma” een tijdje heeft geaarzeld. Maar de Staat zal naar alle waarschijnlijkheid vervolgens diep in de buidel hebben getast. Want men besefte zeer wel dat een schadeprocedure, ook als de Staat in het gelijk zou worden gesteld, het nadeel had van hernieuwde en bepaald ongewenste aandacht voor de Zambezi-zaak.

Er zou niet alleen ongewenste aandacht uitgaan naar de onwettige interventie in een lopend strafrechtelijk onderzoek door rechter commissaris mr. Frans V, maar ook ongewenste aandacht voor de prestigieuze staatsmaatschappij die mr. Frans V met zijn interventie voor imagoverlies had behoed.

De vele miljarden die men nu voor over heeft om die staatsmaatschappij op de been te houden, geeft het belang aan dat men altijd aan deze staatsmaatschappij heeft gehecht.

Die prestigieuze staatsmaatschappij moest hoe dan ook worden behoed voor het aan het licht komen van mogelijke betrokkenheid bij het strafrechtelijk onderzoek naar corruptie dat tegen die opgemelde twee Bonairiaanse politici was opgestart.

Het zou ongetwijfeld zijn gelukt de Zambezi-zaak definitief in de doofpot te houden, ware het niet dat mr. Frans V zo overmoedig was geweest zich in diezélfde periode te laten “ompraten” door de foute advocaat mr. Ruben D.

Mr. Ruben D slaagde er in rechter mr. Frans V als “zijn” arbiter een arbitragezaak in te parachuteren. Mr. Frans V, die in die arbitragezaak als de buiksprekerspop van mr. Ruben D moest optreden, heeft die rol naar volle tevredenheid vervuld. Mr. Ruben D is een advocaat die eerder van wege fraude tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf was veroordeeld. Hij zou volgens een bevriende bron ook bij andere minder bekende schimmige zaken betrokken zijn geweest, maar zou steeds met slechts lichte kleerscheuren zijn ontkomen. Mr. Ruben D is ook door familiebanden vertrouwd met het criminele milieu (www.misdaadjournalist.nl).

Het is dan ook opvallend dat een rechter zich door een consiglieri-achtige advocaat als mr. Ruben D heeft laten aansturen.

Het zal blijken dat mr. Frans V in alle opzichten aan de verwachtingen van mr. Ruben D heeft voldaan. Hij heeft diens verwachtingen misschien zelfs overtroffen.

Het ligt er duimen dik boven op dat mr. Frans V door mr. Ruben D is “omgepraat”.

Mr. Frans V stelt in zijn geheel op de wensen van zijn opdrachtgever toegesneden arbitraal eindvonnis “geen aanwijzingen te hebben gezien van onrechtmatig handelen door de cliënten van mr. Ruben D”.

Dit staat haaks op de werkelijkheid, want er zijn zelfs meerdere onweerlegbare voorbeelden van het tegendeel. Om slechts één van de meerdere niet te weerleggen voorbeelden te noemen: mr. Frans V heeft door het overvloedig bewijsmateriaal zich gedwongen gezien in zijn vonnis expliciet te erkennen dat de cliënten van mr. Ruben D een aan mijn bedrijf toebehorende generator ter waarde van Nafl. 50.000.00 naar hun nieuw onderkomen hadden “meegenomen”. Zo’n generator is geen apparaat dat men als een handboor in een tas meeneemt. Aan de diefstal van zo’n apparaat ter waarde van een kleine auto, gaat planning en logistiek vooraf. Zo’n diefstal, want dat wás het, kan men niet luchtigjes afdoen als uitgestelde betaling.

Maar dat is wat rechter mr. Frans V het liefst er van had willen maken en er uiteindelijk ook van heeft gemaakt. Om het stelen van dit apparaat mogelijk te maken hebben de cliënten van mr. Ruben D zelfs een gemanipuleerde Appendix aan de statuten toegevoegd. Mr. Frans V heeft angstvallig vermeden het woord “ontvreemden” in de mond te nemen. Laat staan dat hij het beestje bij zijn echte naam, “poging tot diefstal”, zou hebben genoemd.

Maar dat was het wél.

Er is ook onweerlegbaar bewijs dat de cliënten van mr. Ruben D de statuten van de maatschap hadden gemanipuleerd. Maar mr. Frans V wilde ook daar niets van weten. Héél opmerkelijk!

Dit zijn twee voorbeelden van onrechtmatige daden, waarvan mr. Frans V, opmerkelijk genoeg, beweert “géén aanwijzingen voor enig onrechtmatig handelen van de cliënten van mr. Ruben D te hebben geconstateerd”. We zullen in de volgende afleveringen een aantal opmerkelijke voorbeelden van door mr. Frans V niet geconstateerde onrechtmatig handelen vermelden.

Het kan als men bovendien de meer dan tien voorbeelden van opzettelijke foute arbitrale besluiten aanhaalt, niet ontkend worden dat mr. Frans V, via zijn “opdrachtgever” mr. Ruben D, bij corruptief handelen betrokken is geweest.

Onmogelijk ontkend worden…..?

De rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben, met de hulp van een door mr. Frans V ingeschakelde advocaat, die zo mogelijk nóg bedrevener in het liegen was dan mr. Frans V zelf, alles onder het tapijt geveegd. Dat kon natuurlijk niet zonder de onvolprezen hulp van de “integere” rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

We hebben herhaaldelijk de rechters van het Gemeenschappelijk Hof verzocht om een door mr. Ruben D stiekem aan de hem schatplichtige mr. Frans V toegespeelde gemanipuleerde akte aan forensisch onderzoek te onderwerpen. Dit verzoek werd steeds weer met ongeloofwaardige argumenten afgewezen. En dat terwijl die akte op zo’n stuntelige manier was gemanipuleerd dat zelfs een zwak begaafde aan zijn echtheid zou hebben getwijfeld.

Het zou als het allemaal niet zo diep triest was, lachen geblazen zijn over zo veel rechterlijk ongein.

Ik zal in een van de volgende columns de stelling dat zelfs een zwak begaafde aan de echtheid van die akte zou hebben getwijfeld, onderbouwen.

Mr. Frans V waande zich onkwetsbaar na voor een onwettige interventie in de Zambezi-zaak met een prestigieuze benoeming als vice president van de rechtbank te Haarlem te zijn beloond. Hij meende zich hierna alles te kunnen permitteren.

Het moet gezegd worden: die prestigieuze staatsmaatschappij is dóór de interventie van mr. Frans V inderdaad aan betrokkenheid bij een strafrechtelijk onderzoek ontsnapt dat jaren had kunnen duren.

Het is zelfs de vraag dat indien mr. Frans V niet in het strafrechtelijk onderzoek had geïntervenieerd, de betreffende staatsmaatschappij zonder kleerscheuren uit dat dat jarenlang durend onderzoek zou zijn gekomen.

Er is eerder gesteld dat mr. Frans V na zijn merkwaardige interventie met een prestigieuze benoeming werd beloond. Hoogst opmerkelijk, maar wel verklaarbaar.

Maar het is voor degenen die de achtergrond van deze zaak inmiddels kennen, moeilijker verklaarbaar dat de nieuwe hoofdofficier van justitie, mr. Bote Ter Steege, zich jaren later inspant om ook lieden, die wellicht mede door de foute interventie van mr. Frans V aan een veroordeling zijn ontsnapt, excuses aan te bieden.

Men mag aannemen dat de recentelijk als hoofdofficier bij het OM benoemde mr. Ter Steege nauwelijks kennis heeft van wat zich in 2010 in de Zambezi-zaak heeft afgespeeld. Hij zal niet weten dat toentertijd officier mr. Mario Angela, thans advocaat generaal mr. Mario Angela, in opperste boosheid openlijk heeft beweerd dat mr. Frans V het strafrechtelijk onderzoek had “getorpedeerd”. Men mag ook aannemen dat mr. ter Steege handelt in de wetenschap dat hij op de rugdekking van zijn baas, PG mr. Roger Bos, kan rekenen.

Het plannetje zal ongetwijfeld vooraf door Knoops en van Zutphen grondig met PG mr. Bos zijn doorgenomen. PG mr. Roger Bos is zo verstandig om zelf niet al te prominent op de voorgrond te treden en houdt zelfs meer dan de nog steeds geldende anderhalve meter afstand.

Het is dus aan hoofdofficier Ter Steege om met zijn recente aan de heer Booi en El Hage aangeboden excuses, zich onsterfelijk belachelijk te maken. Hoe geloofwaardig is een Openbaar Ministerie dat zich voor zo’n boertige klucht leent?

Schotte en Heyliger hebben niet het geluk gehad een nét zo integere rechter commissaris als mr. Frans V te treffen. Ze hebben ook niet het geluk gehad rechters te treffen als de rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie die mr. Frans V uit de wind hebben gehouden.

Mr. Frans V heeft de heren Booi en el Hage voor een veroordeling behoed. De rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben mr. Frans V voor een veroordeling voor valsheid in geschrifte behoed.

“All in the family” or “all about family and friends”?

“Integere” rechters als mr. Frans V en zijn even integere collega’s van het Gemeenschappelijk Hof weten dat het aan hún en alleen aan hún is om te beslissen wat integer en rechtvaardig is.

Dat het aan hún en alleen aan hún is te besluiten wanneer het opportuun is om integer te zijn en wanneer niet.

Dat het aan hún en alleen aan hún is te besluiten wanneer in een OJ Simpson-achtige zaak het opportuun is aan de OJ Simpson achtige klagers een excuus aan te bieden en wanneer niet.

In Zambesi revisited deel IV zal ik het definitief bewijs leveren voor mijn stelling dat het bieden van excuses aan Booi en el Hage onderdeel is van een door de rechterlijke macht georganiseerde “onder het tapijt veeg”-operatie.

Wordt vervolgd.

