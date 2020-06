Column Zambesi revisited | Een stelletje huichelaars (2)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Ik heb kennis genomen van de opinie van dhr Humphrey Josepha naar aanleiding van uitlaten van Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Dat van Raak een huichelaar is staat voor mij vast. Dat laat onverlet dat van Raak na de Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) op afstand het meest kritische Kamerlid is mbt tot dubieuze zaken in eigen land.

Van Raak heeft zich recentelijk ten aanzien van het disfunctioneren van het UWV en het discriminerend optreden van de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag scherp opgesteld. Ik ben het ook mbt de opstelling van de heer van Raak eens dat frauderende lokale politici hard moeten worden aangepakt.

Maar waarom noem ook ik Ronald van Raak een huichelaar? Daar zijn meerdere redenen voor. Om te beginnen presenteert de heer van Raak zich als iemand die “de eilanden” een warm hart toedraagt. Dat is alleen al als men beseft dat hij in het dossier Caribisch Nederland, hand in hand optrekt met het rechtse VVD-Tweede Kamerlid Hans Bosman een tegenstrijdigheid. Bosman is eerlijk in zijn opstelling; hij ziet deze eilanden liever gisteren dan vandaag uit het zicht van het Koninkrijk verdwijnen.

Van Raak doet alsof hij de eilanden alleen maar een spiegel wil voorhouden hoe het moet, zo dat hij nog meer van de eilanden kan houden. Maar men vergeet hoe diezelfde van Raak jarenlang gepleit heeft voor een wijziging van het statuut waardoor de verantwoordelijkheid van Nederland tov de Caribische eilanden praktisch tot nul zou worden gereduceerd.

De aandachtige lezer zal zich herinneren hoe de heer van Raak heeft gepleit voor een gemenebest structuur (https://www.sp.nl/opinie/ronald-van-raak/2014/maak-gemenebest-van-koninkrijk) waardoor de eilanden als onafhankelijker staatjes op verre afstand van Nederland zouden komen te staan. Als iemand die deze plannetjes ten aanzien van de eilanden koestert, beweert dat hij van deze eilanden houdt, is hij voor mij ongeloofwaardig.

De bewering van van Raak van de Caribische eilanden te houden is niets anders dan huichelarij. Hij is deze eilanden net zo beu als Bosman, maar doet voorkomen alsof dit niet het geval is. Van Raak wijt de bittere armoede die er op de eilanden bestaat als het gevolg van politiek wanbeleid. Dat is slechts deels waar.

Want hoe verklaart van Raak anders de bittere armoede op de BES-eilanden? Dat St Eustatius dat een Nederlandse gemeente is niet eens over voldoende drinkwater beschikt? Het oud-Tweede Kamerlid van de PVDA Roelof van Laar heeft enkele jaren geleden een boek geschreven (https://bonaire.nu/2017/11/21/boek-kamerlid-geeft ) waarin hij de vele hordes en lijdelijk verzet beschrijft als het gaat om de armoedebestrijding op de BES-eilanden

Het is jammer dat onze politici van Raak niet met concrete feiten confronteren anders dan alleen met klachten over het door Nederland schenden van onze autonomie. Die autonomie wordt zowel door Nederland als door Curaçao zeer onterecht geïnterpreteerd als een soort onafhankelijkheid. Nederland praat alleen over de autonomie van de eilanden wanneer het haar uitkomt om weg te kunnen kijken.

Wanneer Nederland Curaçao in opdracht van de VS een door Venezuela gehate HUB wordt opgedrongen, wordt er niet over autonomie gepraat maar is het voor Curaçao slikken of stikken. We moeten onze autonomie in het juiste kader bezien als niet meer dan een deels autonoom zelfbestuur waarbij belangrijke zaken en met name de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het garanderen van deugdelijk bestuur aan het Koninkrijk zijn gedelegeerd. Nederland zal haar speciale verantwoordelijkheid voor deze eilanden moeten erkennen.

Deze eilanden zijn te klein om een eigen luchthaven, zeehaven meteorologische dienst, hof van justitie, douane etc etc te kunnen beheren. Dus te klein voor echte onafhankelijkheid.

De Heer van Raak is voorts huichelachtig omdat hij vindt dat Nederland mbt de rechtszekerheid Nederland er twee setjes rechtszekerheid op na mag houden.

Van Raak heeft indertijd samen met Bosman vragen gesteld aan de toenmalige minister van Justitie Opstelten over de merkwaardige interventie van de toenmalige rechter commissaris mr. Frans V in een in 2009 on going Bonairiaans strafrechtelijk onderzoek. Mr. Frans V was van oordeel dat dat strafrechtelijk onderzoek dat nauwelijks negen maanden had geduurd, “te lang had geduurd en te veel media aandacht had getrokken” en daarom binnen vijf maanden moest zijn afgerond.

De toenmalige officier van justitie heeft in een bui van opperste verontwaardiging gesteld dat mr. Frans V het strafrechtelijk onderzoek had “getorpedeerd”. Mr. Frans V werd echter na deze curieuze interventie in een normaliter jaren durende strafrechtelijk onderzoek, beloond met een prestigieuze benoeming als vice voorzitter bij de rechtbank van Haarlem.

Een en ander heeft alles weg van een beloning voor bewezen diensten. En dat was het ook, maar is een te lang verhaal voor een “ingezonden”. Want dat zo’ n beroep op “te lange duur van het onderzoek” normaliter niet wordt gehonoreerd, wordt bewezen door de ervaring van twee vooraanstaande Curaçaose burgers (een oud minister van justitie en een voormalig directeur van de Centrale Bank). Beiden hebben zich in hun strafzaak beroepend op hetgeen zij jurisprudentie (te lange duur van het strafrechtelijk onderzoek) achtten, bot gevangen.

Ik heb de heer van Raak die met zijn Kamervragen nauw bij de discussie rondom de merkwaardige interventie in het Bonairiaanse strafrechtelijk onderzoek betrokken was, indertijd gevraagd om mij tijdens mijn verblijf in Nederland te willen ontvangen om met hem over mijn door mr. Frans V frauduleus afgehandelde arbitragezaak te praten. Van Raak heeft niet op mijn (herhaald) verzoek gereageerd.

Hij is ook niet ingegaan op mijn reactie op een column van hem in de digitale krant TPO, waarin ik hem uitdaagde zich uit te laten over mijn aan hem gericht verzoek. Ik vermoed dat deze zaak in de Commissie STIEKEM van de Tweede Kamer is afgehandeld en van daar in de doofpot is beland van zaken die het daglicht niet verdragen. Van Raak is dus verplicht te zwijgen. Maar van Raak dekt daarmee wel foute zaken en mag dus niet de man zijn van het naar anderen opgestoken vingertje.

JM Eustatia,

Curaçao

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia (1938) studeerde medicijnen aan de Universiteit van Nijmegen. Hij promoveerde in 1971 tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift de vermenigvuldiging van virussen in lymphocytyen; een toentertijd zeer besproken onderwerp. In 1972 keerde hij als specialist in de laboratoriumgeneeskunde (hoofdvak Bacteriologie) naar Curacao alwaar hij tot 1998 als arts-bacterioloog en hoofd Landslaboratorium werkzaam is geweest. Eustatia heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie omtrent het voorkomen en de bestrijding van HIV-infecties (AIDS) op Curacao. Zijn werkzaamheden op dat gebied hadden als resultaat dat Curacao het eerste eiland in de Cariben was met een veilige bloeddonatie–organisatie. Curacao mocht tevens samen met Barbados als eerste landen in de Cariben de beschikking krijgen over het toentertijd enige en zeer beperkt beschikbare HIV bestrijdingsmiddel AZT. Lees meer…



Naschrift KKC

Hier de opinie van dhr. Humphrey Josepha over het betreffende interview van Bosman en Van Raak, dat onder en hier gevonden kan worden gevonden.



HILVERSUM – De NieuwsBV ging in gesprek met Tweede Kamerleden voor Koninkrijksrelaties Andre Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) over honger, politieke corruptie en gokmaffia problemen op Curacao, Aruba en Sint Maarten en coronavirusmaatregelen vanuit Nederland.

Bron: De NieuwsBV en BNN/VARA