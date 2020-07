CPS-kranen nog niet in werking | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Curaçao Port Services (CPS) heeft de nieuwe kranen voor de haven, die in februari aankwamen, nog niet geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Dat is de reden dat er onlangs problemen waren met het lossen van schepen, omdat de oude kranen defect raken. Dat is de uitleg van Curaçao Ports Authority (CPA) naar aanleiding van berichtgeving over het niet kunnen lossen van schepen. De huidige oude kranen worden door CPA verhuurd aan CPS die de diensterlening verzorgt aan de schepen.

,,De kraan die zondag defect was, zal door CPA gerepareerd worden. Eerst moet onderzocht worden of het om een operationeel probleem gaat of om een defect”, aldus CPA-woordvoerder Sau Bridgewater. Zij benadrukt:

,,De reden voor de aanschaf van nieuwe kranen is gelegen in het feit dat er geen continuïteit gegarandeerd kan worden met de huidige oude kranen. De nieuwe kranen moeten dus zo snel mogelijk door CPS geïnstalleerd worden.” Naar verluidt zouden schepen met hun vracht naar andere havens zijn uitgeweken.

In februari kwamen de lang verwachte kranen dus aan, maar bij het binnenvaren in de haven kwam een van de kranen in botsing met de Koningin Julianabrug. De brug liep gelukkig verwaarloosbare schade op. De kraan ging deels kapot, maar is nog wel te repareren.

Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat er een dispuut loopt rond de verzekering en de vraag op wie de kosten van het ongeluk verhaald kunnen worden.

Bron: Antilliaans Dagblad