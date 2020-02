Crimesite | Eerste inleidende zitting liquidatie Orcino Alberto in Rotterdam

Op maandag 17 februari vindt in de rechtbank in Rotterdam de eerste pro-formazitting plaats tegen de 33-jarige Rotterdammer Sybran B. die wordt verdacht van het doodschieten van stadsgenoot Orcino ‘Enchi’ Alberto (30) op de Putsebocht in Rotterdam op 6 november 2019.

Bijrijder

Alberto werd rond 22.30 neergeschoten toen hij in een auto aan de Putsebocht in de wijk Rotterdam-Feijenoord zat. Hij wordt door acht kogels in zijn bovenlichaam geraakt. Reanimatie baat niet meer. Korte tijd later overlijdt hij op straat aan zijn verwondingen. Diezelfde avond arresteert de politie een 33-jarige Rotterdammer die kort voor de liquidatie met het slachtoffer als bijrijder in de auto zat. Die komt weer snel vrij en is geen verdachte meer.

Bekende politie

Curaçaoënaar Orcino Alberto was een bekende van de politie, maar lijkt geen speler in het zware criminele milieu. Desalniettemin gaat het verhaal dat hij betrokken was bij het rippen van een partij drugs. De dader lijkt een professioneel schutter aangezien alle kogels uit het automatisch vuurwapen doel treffen.

Avondwinkel

Medio november pakt de politie de 33-jarige op Curaçao geboren Sybran B. uit Rotterdam op die ervan wordt verdacht de dodelijke kogels te hebben afgevuurd. Hij wordt in een hotel in Delft aangehouden. B. is de eigenaar van de avondwinkel waar Alberto voor de deur werd geliquideerd. De avondwinkel is op last van de burgemeester gesloten. B. staat maandag voor het eerst voor de rechtbank in de strafzaak. De inhoudelijke behandeling volgt later.

Bron: Crimesite