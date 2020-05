Crimesite | Online gokken en criminaliteit – wat kunnen we leren?

Column Michel Vermeulen

Er is nu nog onlosmakelijk een verband te vinden tussen online gokken en criminaliteit. De reden daarvoor is vrij simpel. De wetgeving is ten eerste nog te onduidelijk. Dit heeft als gevolg dat allerlei buitenlanden casino’s als een prima plek kunnen fungeren voor criminelen om geld wit te wassen wat zij op een illegale manier hebben verkregen.

Omdat de Nederlandse wetgeving nog enigszins achterhaald is wordt dit mede mogelijk gemaakt. Momenteel is online gokken in Nederland nog illegaal. Het is echter niet verboden voor Nederlanders om online buitenlandse goksites te bezoeken. Dat wordt dan ook massaal gedaan. In totaal wordt er zelf voor bij 250 miljoen euro per jaar gespendeerd door Nederlandse spelers die gokken op het internet.

Daar komt bij dat bijna 85% van al deze websites niet gereguleerd is. Dit kan voor de spelers een nadeel zijn, maar betekent dus ook dat de overheid hier ook totaal geen zicht op heeft. Daardoor ben je dus niet echt beschermd als er iets gebeurd tijdens het gokken of je een geschil hebt met een online casino. Anderen zien vanwege deze redenen juist weer kansen, zoals misdadigers bijvoorbeeld, die juist willen dat er geen zicht is op waar hun geld vandaan komt en hoe het besteed wordt.

Waarom gokken criminelen online?

Eigenlijk is de reden waarom criminelen graag online gokken vrij simpel. Met het grote aanbod aan ongereguleerde en illegale casino’s, geeft dit hen veel mogelijkheden om geld wit te wassen. Totdat de wetgeving veranderd of het aantal aanbieders stevig wordt teruggedrongen zal dit naar verwachting niet snel minder worden. Het betreft trouwens niet altijd casino’s die echt illegaal zijn. Want ook casino’s die een bekende naam hebben en wel over alle licenties beschikken, kunnen een prima hulpmiddel zijn voor bepaalde criminelen.

Vaak kunnen accounts makkelijk aangemaakt worden en is hier slechts een e-mailadres en wat gegevens voor nodig. Dit gaat binnen enkele minuten, waarna er grote sommen geld gestort worden. Dit hoeft niet altijd via een bankrekening of creditcard. Het kan tevens met allerlei online wallets en allerlei soorten cryptocurrency. Deze betaalmethoden zijn al stukken anoniemer wat kansen biedt voor iedereen met zwart geld.

Vervolgens kun je spelen en inzetten met dit geld. Dit hoeft echter niet. Bij veel casino’s kan het geld gewoon weer worden teruggestort. Dit geeft iedereen die geld wit wil wassen de mogelijkheid om het via deze websites terug te storten. Hierdoor lijkt het dus of er gewoon een grote winst is gemaakt of veel is verdient in het casino. Afhankelijk van bij welk casino dit gedaan wordt zit er wel vaak een maximum aan de bedragen die bijvoorbeeld per dag over kunnen worden gemaakt.

Sommige casino’s hebben regelingen waarbij grote bedragen niet in een keer worden teruggeschreven. Dit gebeurt dat vaak in verschillende termijnen, bijvoorbeeld per maand. Op zich zou dit moeten helpen om iedereen die geld wil witwassen via goksites af te schrikken, maar toch blijkt dat in de praktijk niet altijd het geval. Hoe dan ook, kan de overheid of de belastingdienst dus totaal geen toezicht houden op waar het geld vandaan komt en of dit daadwerkelijk in het casino is verkregen, zolang de huidige wetgeving van kracht is.

Verbeteringen in de toekomst?

De huidige Wet op de Kansspelen (Wok) stamt al uit 1964. Dit is natuurlijk een eeuwigheid geleden, zeker als we bekijken hoe de wereld veranderd is in de tussentijd. Vandaar dat deze dringend aan een update toe is. Met de nieuwe Wet Kansspelen op afstand gaat dit ook gebeuren. De wet is al een paar jaar onderwerp van gesprek binnen het kabinet, maar kwam er tot nog toe nog steeds niet. Daar lijkt nu dan eindelijk toch verandering te komen, en dat is broodnodig.

Zoals het nu op de planning staat wordt in januari 2021 de wet officieel van kracht. Hierdoor gaat de Nederlandse regering licenties uitgeven aan online casino’s. Daarmee worden niet alleen gokkers beter beschermd, het zal hen meer ingave geven in wat er in online casino’s gebeurd en maakt het voor criminelen moeilijke geld op deze manier weg te sluizen. De verwachting is dat de eerste licenties door de Nederlandse overheid medio 2021 zullen worden uitgegeven. Eerst moeten de betreffende casino’s een aanvraag doen, waarna het een aantal maanden gaat duren voordat deze worden goedgekeurd en afgegeven, of worden afgekeurd.

