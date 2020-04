Curacao.nu | 15 beademingsplekken op Bonaire

Persbureau Curacao

Kralendijk – Begin mei moet Bonaire kunnen rekenen op een totaal van 15 beademingsplekken. Er zijn er nu al negen, waar patiënten met Covid-19 kunnen worden beademd.

Het personeel dat nodig is om die plekken te bedienen moet nog worden ingevlogen. Bij het aantal beademingsplekken is nog geen rekening gehouden met eventuele patiënten die uit Sint Eustatius of Saba zouden kunnen worden overgevlogen.

Op dit moment is Bonaire het enige eiland in het Koninkrijk dat nog geen bevestigde coronapatiënten heeft.

Bron: Curacao.nu