Curacao.nu | 16-jarig meisje vermist

Persbureau Curacao

De politie is op zoek naar de 16-jarige Michellangella Michela Ersilia. Sinds zondag 1 maart 2020 is zij vermist. Toen ontdekte haar familie in de ochtend dat ze niet thuis.

Kennelijk was zij weggegaan zonder iets te zeggen. Een zoektocht en nabellen leverde niets op.

Michellangella is 1,58 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft kort bruin haar, een bruine huidskleur en bruine ogen.

Wie meer weet over waar Michellangella op dit moment is, of wie haar na 1 maart nog ergens heeft gezien, wordt verzocht te bellen naar de politie op telefoonnummer 917 of anoniem op 108.

Bron: Curacao.nu