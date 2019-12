Persbureau Curacao

Willemstad – 2019 gaat de boeken in met 18 moorden. Iets meer dan de helft daarvan is opgelost. Dat is 20 procent meer dan het jaar ervoor.

Op twee na, waren het allemaal mannen die het leven lieten. 12 van de 18 moorden werden gepleegd met een vuurwapen. Vier met een mes, een door lichamelijk geweld en een slachtoffer door verstikking.

In zes gevallen ging het om een liquidatie.

Bron: Curacao.nu