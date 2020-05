Persbureau Curacao

Een 36-jarige man is vrijdagavond neergestoken en later overleden. De man kreeg bij een snèk aan de Piscaderaweg ruzie, waarna hij met een mes werd bewerkt en onder andere in zijn borst werd gestoken.

Omstanders brachten de man in kritieke toestand bij de EHBO van het CMC, maar artsen konden niet voorkomen dat de man toch overleed. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar arrestaties zijn nog niet verricht.

Bron: Curacao.nu