Curacao.nu | 4722 mensen maken gebruik van ‘Karchi sosial’

Willemstad – Werkelozen en mensen in de onderstand hebben in de afgelopen periode het Karchi Sosial af kunnen halen. Dit is per bario geregeld omdat er persoonlijk voor getekend moest worden.

Het bedrag op het kaartje is bestemd voor boodschappen. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Men mag dit kaartje alleen gebruiken om eten en schoonmaakmiddelen te kopen, dus geen alcohol, tabak of telefoonkaarten.

Bij de 16 deelnemende supermarkten zijn specifieke kassas waar je het kaartje kunt scannen. Je hoeft het bedrag niet direct op te maken maar kan dit verdelen over de periode en ook iets opsparen voor de volgende periode.

Bron: Curacao.nu