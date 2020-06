Persbureau Curacao

Willemstad – Het Openbaar Ministerie heeft 50 uur taakstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een politieagent.

Die had zich vorig jaar misdragen in de Breedestraat in Otrobanda. Dat was op camera opgenomen. De politieagent was boos geworden omdat een winkelier geen respect had en zijn orders niet wilde opvolgen.

