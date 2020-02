Curacao.nu | Adults only vakantie op Curaçao, genieten zonder kinderen

Persbureau Curacao

Wanneer je aan vakantie denkt, denk je waarschijnlijk aan lekker lang uitslapen, daarna rustig de tijd nemen om te ontbijten en zien wat de dag brengt. Of dat nu betekent dat je eindelijk dat spannende boek gaat uitlezen, de natuur in gaat of cultuur gaat snuiven in Willemstad, op vakantie kan het allemaal. Het liefst sluit je je dag af kijkend naar de ondergaande zon op het strand, waarna je gaat genieten van een uitgebreid diner. Maar heb je kinderen, dan weet je dat dit niet de realiteit is op vakantie. Gelukkig is er voor alles een oplossing: een adults only vakantie, heerlijk genieten in hotels en resorts zonder kinderen op Curaçao. In dit artikel lees je over de leukste adults only hotels op het eiland.

Zonder kinderen op vakantie: adults only op Curaçao

Adults only resorts worden steeds populairder, op menig bestemming tref je ze inmiddels aan, zo ook op Curaçao. Het zijn vaak luxe accommodaties waar gasten vanaf 16 of zelfs 18 jaar worden toegelaten. Wil je jouw batterij opladen en even geen gillende kinderen tegenkomen in het restaurant of bij de bar? En wil je in het zwembad geen spelende kinderen moeten omzeilen? Denk dan eens aan een adult only vakantie. Eindelijk in alle rust dat mooie boek uitlezen of misschien wil je, nu je je handen even vrij hebt, een duikcursus volgen?

Even geen zeurende kinderen om je heen? Geen rekening houden met middagdutjes? Op adem komen met jouw geliefde of met vrienden en familie? Dat kan, kies uit het aanbod van de leukste adults only hotels op Curaçao.

Casa Amalia

Casa Amalia is een kleinschalige accommodatie vlakbij de Jan Thiel Baai. Deze voormalig villa is omgebouwd tot een intiem hotel met een gemoedelijke sfeer. Met service die uit het hart komt, is dit een fijne plek om te verblijven. De eigenaar van het complex vertelt je met veel plezier over Curaçao, zodat je geen ‘hotspot’ op het eiland hoeft te missen.

Of je nu wilt relaxen bij het zwembad of kiest voor een yogales of ontspannende massage, het is allemaal mogelijk bij Casa Amalia. De accommodatie heeft een leeftijdsgrens van 16 jaar en is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Je kunt kiezen tussen een hotelkamer of een appartement met keuken. Zie jij jezelf al in een ‘cabana’ bij het zwembad liggen?

The Ritz Village

Houd jij van ijs? En droom je er van om eens te overnachten in een (oude) ijsfabriek? Dat kan bij The Ritz Village. Helaas wordt hier al ruim 20 jaar geen ijs meer gemaakt, maar dat wordt goedgemaakt met een ijsje bij het inchecken én uitchecken! Hoe leuk is dat?

De voormalig ijsfabriek is omgetoverd tot een hotel waarbij de historische gebouwen bewaard zijn gebleven. Het hotelterrein lijkt op een klein dorpje, met een kleine supermarkt, een wasserette en restaurant. The Ritz Village ligt middenin de historische wijk Scharloo, vlakbij Punda, dus je wandelt zo het centrum van Willemstad in. En het gezellige Dive City strand is slechts 5 minuten lopen. Gasten vanaf 18 jaar zijn hier welkom.

Floris Suite Hotel, Spa & Beach Club

De naam van deze accommodatie dekt de lading. Het heeft alles wat je je wenst op vakantie: een uitgebreide spa met sauna, stoombad, whirlpool en fitnessruimte. Een eigen ‘beach club’ op het privé-strand, waar je eventueel per golfkar naartoe gebracht kunt worden. En een hotel dat bestaat uit alleen maar suites in boutique stijl. Het vriendelijke team staat voor je klaar en er heerst een gemoedelijke sfeer in Floris Suite Hotel, Spa & Beach Club.

Op vakantie zonder kinderen?

Waarom niet? Vaak vinden opa’s en oma’s het heerlijk om op de kids te passen en voor de kinderen zelf is het ook een feestje. Trakteer jezelf op een reis zonder kinderen (van jezelf of anderen). Neem de tijd om een goed boek te lezen, een duikcursus te volgen of gewoon tijd voor elkaar. Hier vind je het totale aanbod van adult only vakanties.

Wat is een adult only vakantie?

Tijdens een adults only reis verblijf je in een accommodatie die een leeftijdsgrens stelt aan haar gasten. Meestal is dit vanaf 16 of 18 jaar. Hier kun je dus rustig genieten, zonder last te hebben van gillende kinderen in het restaurant of zwembad.

Voor wie is een adults only vakantie geschikt?

Een adults only reis is voor iedereen vanaf 16 of 18 jaar, die even zonder kinderen (van jezelf of van anderen) op vakantie wil. Je kunt als koppel een adults only vakantie boeken, maar ook op reis gaan met (volwassen) familieleden of vrienden.

Wat zijn de voordelen van een adults only vakantie?

Hotels en resorts die een leeftijdsgrens stellen aan hun gasten zijn vrij van spelende en gillende kinderen in het restaurant of bij het zwembad. Je kunt dus in alle rust een boek lezen bij het zwembad of genieten van het ontbijt zonder gestoord te worden.

Bron: Curacao.nu