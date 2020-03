Curacao.nu | Avondklok per direct op Curaçao

Persbureau Curacao

Curacao kent vanaf vanavond 9 uur een avondklok. Mensen mogen van dan tot tot zes uur ‘s ochtends niet meer op straat zijn. Dat maakte premier Rhuggenaath vandaag bekend op de dagelijkse corona briefing.

Reden is om te voorkomen dat er lokale corona-besmettingen van mens tot mens plaatsvinden. Alle corona-cases op Curaçao komen tot nu toe uit het buitenland. De teller staat inmiddels op negen. De laatste patient is in isolatie opgenomen in het ziekenhuis.

Een uitzondering op de avondklok is er voor (medische) noodgevallen, mensen die naar hun werk moeten en bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven.

Alle winkels moeten vanaf vandaag om zes uur ‘s avonds de deuren sluiten. Alleen supermarkten, toko’s, botica’s, pompstations, restaurants en hardware stores mogen een uurtje langer open blijven: tot zeven uur. Dat betekent dat vanaf nu ook alle restaurants en truk’i-pans om zeven uur dicht moeten zijn.

Ook huisfeestjes en het uitnodigen van vrienden is vanaf nu niet meer toegestaan. Een uitzondering is er voor bijvoorbeeld familieleden die anderen komen verzorgen.

Na maandag 30 maart zijn er geen inkomende passagiers meer welkom op Hato, ook geen ingezetenen van Curaçao. Een uitzondering is er voor medisch personeel en voor mensen met speciale toestemming. Het eiland verlaten kan wel gewoon.

Bron: Curacao.nu