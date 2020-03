Curacao.nu | Belastingverlichting om Corona

Persbureau Curacao

De regering van Curaçao heeft een pakket aan belastingverlichting neergelegd om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen.

Iedereen moet nog steeds aangifte doen, maar betalingen mogen op verzoek drie maanden worden uitgesteld.

Ook hoeft er geen rente te worden betaald over belastingschulden en hoeven premies niet te worden betaald. De maatregel is vooral bedoeld voor bedrijven om op die manier hun personeel in dienst te kunnen houden.

Bron: Curacao.nu