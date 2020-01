Curacao.nu | Bernice Calmes nieuwe directeur van Art. 1 Midden Nederland

Persbureau Curacao

Bernice Calmes is de nieuwe directeur van Art. 1 Midden Nederland! Vanaf 1 januari is zij aangesteld in haar nieuwe functie. Bernice Calmes werkte tot voor kort als Secretaris-Generaal, de hoogste ambtenaar op het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn op Curaçao. Stichting Art.1 Midden Nederland is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken binnen de provincie Utrecht. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet.

Eerder werkte Calmes als beleidsadviseur bij E-Quality, het voormalig kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit in Den Haag. In 2008 haalde zij in Madrid een masterdiploma in Migratie, Asiel & Community Building.

Bron: Curacao.nu