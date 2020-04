Curacao.nu | Bonaire weer terug op nul actieve coronabesmettingen

Persbureau Curacao

Kralendijk – Gezaghebber Rijna maakte vandaag aan het eind van de middag bekend dat het eiland terug is op nul actieve Covid-19 besmettingen op het eiland.

Er zijn nu in totaal 230 personen getest waarvan 2 positieve testen welke beide inmiddels compleet zijn hesteld en 228 personen zijn negatief getest.

Momenteel zijn er nog 96 personen in quarantaine, waaronder de eerste groep repatrianten wie als alles goed gaat aanstaande vrijdag weer naar huis mogen.

“Het is een feit dat Bonaire bespaard is gebleven en dat het coronavirus zich niet heeft verspreid op ons eiland”, aldus Rijna.

Hard gewerkt

Rijna zij ook dat veel mensen hard gewerkt hebben om dit te bereiken, zowel in de medische sector als in andere sectoren. De gezaghebber gaf aan dat ook het gedrag van de meeste burgers heeft bijgedragen aan wat er tot nu toe is bereikt.

“Mensen hebben zich voorbeeldig gedragen aan de regels die zijn opgelegd. Het is niet makkelijk om op deze manier te leven. Maar alle mensen op Bonaire hebben dit offer gebracht”, aldus Rijna.

De gezaghebber gaf aan te hopen dat de mensen op het eiland de krachten zullen blijven bundelen om het eiland veilig te houden.

Bron: Curacao.nu