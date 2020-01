Persbureau Curacao

Willemstad – De vestiging van Angelo in de Madurostraat in Punda is gisteren door brand ernstig beschadigd.

Die begon rond 12 uur ’s middags, maar was na komst van de brandweer snel geblust.

De modewinkel is niet volledig uitgebrand, maar er is wel veel rook- en waterschade. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, de brandweer houdt ernstig rekening met kortsluiting.

Bron: Curacao.nu