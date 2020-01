Curacao.nu | Bucket list evenement 2020: 50 jaar carnaval op Curaçao

Persbureau Curacao

Denk je aan carnaval, dan denk je waarschijnlijk aan een verklede menigte. Die hossend op de muziek van ‘s lands volkszangers, zich voortbeweegt in een polonaise. ‘Think again!’ Carnaval op Curaçao is wat dat betreft totaal niet te vergelijken met het Nederlandse feestje.

Stel je kleurrijke parades voor met dansende deelnemers op het ritme van Tumba muziek. En dat alles onder de warme zon in een tropisch decor en je hebt carnaval op Curaçao. En dit jaar viert carnaval op het eiland haar 50 jarig jubileum. Een ‘bucket list’ evenement dat je niet mag missen!

Veren in alle kleuren van de regenboog, gematcht met de kleurrijke kostuums die tot in de kleinste details zijn afgewerkt. Prachtig opgemaakte dames (en heren), die samen een swingende parade vormen die stapvoets langs je voorbij trekt. Begeleid door wagens met (keiharde) Tumba muziek. Dit alles vormt het grootste evenement van het jaar op Curaçao: carnaval.

Niet één parade, maar maar liefst 7 parades op Curaçao!

En staat niet één parade op het programma, maar maar liefst 7 verschillende parades! Wil je dit altijd al eens meemaken? Kijk dan snel hier of er nog vliegtickets naar het tropische eiland Curaçao beschikbaar zijn in de carnavalsperiode.

Bucket list evenement 2020: 50 jaar carnaval op Curaçao

Maar voordat het carnavalsweekend, dit jaar op 22 en 23 februari, op Curaçao begint, zijn er nog veel meer leuke evenementen in het teken van carnaval. Zo worden er op het eiland een Tumba Festival en verschillende ‘jump ups’ georganiseerd.

Tumba Festival op Curaçao

Curaçao heeft haar Tumba Festival op 31 januari op de agenda staan. Tumba ik een eeuwenoude muzieksoort met haar oorsprong in Afrika. Tijdens de carnavalsperiode is er op Curaçao, maar ook op Aruba en Bonaire, veel Tumba muziek te horen. De muziek is tegenwoordig wel aangepast, zo zullen muziekkenners ook klanken van Merengue en Latin Jazz erin terug horen.

Het Tumba Festival op Curaçao is één van de grootste muziekevenementen van het eiland. Het festival is zelfs zo populair dat ze het ook op andere eilanden, waaronder Bonaire, uitzenden. Tijdens het evenement zullen artiesten, nadat ze de voorrondes overleefd hebben, hun muzikale talenten tonen. De strijd barst los voor de titel ‘Rei di Tumba’, ofwel de koning van de Tumba. De winnaar mag voorop lopen tijdens de grote carnavalsparade, een hele eer voor de lokale muzikanten. Tijdens het festival is ook de verkiezing van ‘Reina di Karnaval’, de carnavalskoningin. Zij zal tijdens de grote parade ook te zien zijn.

Voorafgaand aan het carnavalsweekend worden er op Curaçao al verschillende ‘jump ups’ en ‘jump ins’ georganiseerd. Het verschil tussen beide is dat de ‘jump up’ een bewegende parade. Een ‘jump in’ wordt op een vaste plek wordt gehouden. Wat de feesten gemeen hebben is dat ze vaak door grote bedrijven en instellingen worden georganiseerd. Tumba muziek, lekker eten en drinken en een dansje op z’n tijd mogen niet ontbreken. De bewoners van Curaçao zien deze feesten als een ‘warming up’ voor het echte carnaval.

Tegenwoordig worden de ‘jump ups’ op Curaçao vaak vervangen door ‘jump ins’. Op 1 februari vindt de Jump In Chikituos plaats, gevolgd door Jump In SVB Viva op 7 februari. Daarnaast vindt het Haké Jump In Festival op 14 en 15 februari plaats.

Carnaval voor de kinderen op Curaçao

Op Curaçao wordt de carnavaltraditie al met de paplepel ingegoten bij de jongere generatie. Het helpt natuurlijk mee dat er voor de allerkleinsten ook al diverse evenementen georganiseerd worden. Op 18 januari vindt het Tumba Festival voor kinderen plaats. Verder kiezen ze een junior prins carnaval en op 16 februari is er een kinderoptocht.

Het evenement waar iedereen naar uitkijkt: Marcha Karnaval

Na lang wachten is het dan eindelijk zo ver, op 22 en 23 februari 2020 is het dan echt carnaval. Eén van de grootste publiekstrekkers vindt plaats op zondag 23 februari: Marcha Karnaval ofwel de carnavalsparade. Hier heeft iedereen maandenlang naartoe geleefd. Alle voorbereidingen zijn getroffen voor deze grote parade, dus het feest kan beginnen!

Om de grote parade te kunnen bekijken heb je twee mogelijkheden: je kunt een plekje langs de route zoeken of je koopt een ticket voor één van de stands of tribunes langs de route. De tickets voor deze stands zijn niet goedkoop, maar het voordeel is dat je vaak goed zicht hebt op de parade. Meestal zijn hapjes en drankjes inclusief. Dat scheelt je het gesleep met een koelbox tijdens het evenement. Want hoe dan ook, zorg dat je voldoende water drinkt tijdens de optocht. Vaak sta je ook nog eens in de brandende zon, dus vergeet niet om je in te smeren.

De het volume van de muziek uit de muziekinstallaties op de praalwagens staat vaak keihard. Goede oorbescherming is daarom ook geen overbodige luxe!

Wil jij er ook bij zijn?

Wil jij ook dit jubileumjaar van de carnaval op Curaçao meemaken? Wacht dan niet te lang en boek snel jouw vliegtickets. Deze reisperiode is namelijk erg populair, mensen met hun ‘roots’ op Curaçao reizen graag voor carnaval terug naar hun eiland. Maar ook steeds meer toeristen vinden hun weg naar Curaçao.

Lees ook: Zoek je een goedkoop vliegticket naar Curaçao?

Wanneer wordt er carnaval gevierd op Curaçao?

Op 22 en 23 februari 2020 is het carnaval op Curaçao. Voorafgaand aan deze data zijn er op het eiland nog vele andere evenementen die gerelateerd zijn aan carnaval.

Wanneer vinden de jump ins plaats op Curaçao?

Op 1 februari 2020 wordt de Jump In Chikituos gehouden, gevolgd door Jump In SVB Viva op 7 februari. Daarnaast vindt het Haké Jump In Festival op 14 en 15 februari plaats.

Wanneer is het Tumba Festival op Curaçao?

De finale van het senioren Tumba Festival is op 31 januari 2020. De voorrondes zijn op 27 t/m 29 januari.

Bron: Curacao.nu