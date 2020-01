Curacao.nu | Camelia officieel weg bij Raad voor de Rechtshandhaving

Persbureau Curacao

Willemstad – Glenn Camelia is officieel geen voorzitter meer van de Raad voor de Rechtshandhaving. Dit heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De advocaat was in juni vorig jaar al stilletjes vertrokken nadat in de media een artikel verscheen over omstreden declaraties van zijn advocatenkantoor bij vijf ministeries.

Zijn termijn van vier jaar loopt nu officieel af, een opvolger is nog niet bekend gemaakt. De Raad publiceert rapporten over de kwaliteit en effectiviteit van organisaties binnen de rechtshandhaving.

Bron: Curacao.nu